أخبار البلد

قرب افتتاح حديقة حيوان الجيزة.. وداعًا للأقفاص وانضمام 362 رأسًا جديدة.. صور

عبد الفتاح تركي

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة إلى فتح أبوابها أمام الزائرين خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تقديم تجربة غير مسبوقة، من التطوير وطرائق جديدة لعرض الحيوانات بلا أقفاص، لتعيش في الطبيعة كأنها في بيئتها الطبيعية، وسط تمتع زائري حديقة الحيوان لقضاء يوم مميز وسط الطبيعة.

تحالف وطني لتطبيق أعلى المعايير الدولية

التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أعلن في بيان رسمي، اهتمامه بشكل كامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال رعاية الحيوانات من الناحية البيطرية، عبر الاستعانة بخبرات محلية ودوليّة متخصصة في هذا المجال، لضمان صحة الحيوانات، وفقًا للبرتوكولات العالمية المعتمدة في هذا الشأن.

واقرأ أيضًا:

حقيقة إعدام الحيوانات الطاعنة في السن

بشأن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إعدام بعض الحيوانات الطاعنة في السن داخل حديقة الحيوان بالجيزة، أوضح التحالف الذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وشركة حدائق، أن الحيوانات تم تسلمها في حالات صحية متباينة، وفق تقارير فنية من الجهات المختصة، إذ إن بعض الحالات كانت قابلة للعلاج، في حين أصيبت أخرى بأمراض معدية، ما استلزم تطبيق آليات ومعايير القتل الرحيم، المعترف بها عالميًا، حفاظًا على بقية الحيوانات والعاملين والزوار.

وشدد التحالف على أن هذه الإجراءات جميعها تتم وفق أحدث المعايير العالمية، وبإشراف خبراء متخصصين، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، عقب اعتماده المرحلة الأولى من مشروع التطوير، وإرساله خطاب تهنئة إلى وزير الزراعة على نجاحها. 

ووّجه وزير الزراعة الشكر لوزير الإنتاج الحربي، معلنًا بدء المرحلة الثانية، التي تتضمن إنشاء بيوت جديدة للحيوانات، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي. 

في سياق متصل، استقبلت حديقة الحيوان لجنة من الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة، إذ استمعت اللجنة إلى عرض حول مشروع التطوير والإجراءات المتبعة في رعاية الحيوانات وتغذيتها.

وخلال الاجتماع جرى الاتفاق من الجميع على الإسراع في نهو إجراءات استيراد الحيوانات الجديدة من الخارج، بالإضافة إلى دعم حدائق الحيوان في المحافظات الأخرى، بحيوانات تابعة لوزارة الزراعة، من فائض حديقة الحيوان بالجيزة.

وأكد مصدر مسؤول بالتحالف المسؤول عن تطوير حديقة حيوان الجيزة، أن من المتوقع افتتاح حديقة حيوان الجيزة بعد التطوير خلال الربع الأول من عام 2026، إذ إنه بعد انتهاء المرحلة الثانية سيجري البدء في استيراد الحيوانات التي تحتاجها الحديقة.

كان التحالف الوطني كشف في وقت سابق أنه اتفق على الإسراع في نهو إجراءات استيراد 362 حيوانا جديدا من الخارج.

