براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
أخبار البلد

التذكرة أقل من 400 جنيه.. موعد افتتاح حديقة الحيوان والأسعار

افتتاح حديقة الحيوان
رشا عوني

بدأ العد التنازلي لـ موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025 بالجيزة، وذلك بعد إغلاق دام عامين لتطويرها و تجديدها على أعلى مستوى يليق بالدولة المصرية وخطط التطوير التي تشهدها الدولة في العديد من الأماكن. 

سعر تذكرة حديقة الحيوان بعد التطوير محل اهتمام المواطنين بعد اعادة فتحها المرتقب قريباً، وهناك العديد من التساؤلات حول أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025 ، فهل تصل إلى ٤٠٠ جنيه للتذكرة كما تداول البعض أم ستكون في متناول الجميع كما صرح المسؤلين؟

موعد اقتتاح حديقة الحيوان 2025 


أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، أن الحديقة ستستقبل الزوّار رسميًا في سبتمبر 2025، وبذلك سيتم فتح حديقة الحيوان بعد شهرين، وقبل نهاية العام الجاري.

لكن بعد هذا الإعلان تم تأجيل افتتاح حديقة الحيوان مرة أخرى لعدم الانتهاء من أعمال التطوير بالكامل حتى الان. 

 

موعد افتتاح حديقة الحيوان 

وأكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان،  أن افتتاح حديقة الحيوان لن يكون خلال الشهر المقبل ، وسيتم تأجيل الافتتاح نظرا لعدم الانتهاء من أعمال التطوير .
 

حديقة الحيوان بالجيزة

تأجيل موعد افتتاح حديقة الحيوان 

 

وأضاف إبراهيم لـ صدي البلد، أن الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان تسلم المرحلة الأولى  من الأعمال فقط، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد افتتاح الحديقة أمام الجمهور.

وأشار عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان" إلي أنه الشركات المطورة تريد أن يكون الافتتاح بعد التطوير بشكل كامل يليق بالمصريين ولتكون مقصد سياحي هام ، وبالتالي وضع حديقة الحيوان المصرية العريقة في مكانة مرموقة ضمن التصنيف الدولي لحدائق الحيوان حول العالم.
 

هل التذكرة بـ٤٠٠ جنيه؟ 

لم يتم الإعلان الرسمي عن سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025 حتى الآن، لكن وزير الزراعة نفى صحة ما تم تداوله عن وصول السعر إلى 400 جنيه.

وأكد وزير الزراعة أنه غير حقيقي أن يصل سعر التذكرة إلى 400 جنيه، كما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكداً ان سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان سيكون مناسبا للجميع ولن يصل إلى 400 ج كما تداول البعض.

سعر تذكرة حديقة الحيوان 

سعر تذكرة حديقة الحيوان كام؟ 

وأكد الوزير أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، بينما أوضح أليان هيوسكو، مدير الحديقة، أن هدف الإدارة هو جعلها متاحة لكل فئات المجتمع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للزوار.

وزير الزراعة يحسم أسعار تذكرة حديقة الحيوان

وزير الزراعة طمأن المواطنين حول أسعار تذكرة حديقة الحيوان، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية سابقة أن كل ما أثير بشأن أسعار تذاكر حديقة الحيوان شائعات، قائلًا: «كلها إشاعات ولم يتطرق أي مواطن ولا أي وزير عن سعر تذكرة حديقة الحيوان ولم يناقش أي تسعير لها حتى الآن».

