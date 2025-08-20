قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

افتتاح حديقة الحيوان.. سعر التذكرة هيوصل كام؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025
موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025
رشا عوني

يترقب الجميع موعد افتتاح حديقة الحيوان2025، والمقرر بعد أسابيع قليلة، ليكون افتتاحا ضخما يليق بتاريخ حديقة الحيوان بعد التطوير الكبير الذي شهدته خلال العامين الماضيين، وانتهاء عمليات تجديد حديقة الحيوان رسمياً.

وتستعد الحكومة لـ افتتاح حديقة الحيوان في سبتمبر المقبل أمام الجمهور واستقبال الزوار، لتعود الحديقة كأحد أهم الوجهات الترفيهية والتعليمية في مصر.

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وتفاصيل التطوير والحفاظ على الأشجار النادرة | بوابة الخليج الإخبارية
موعد افتتاح حديقة الحيوان

افتتاح حديقة الحيوان امتى؟

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، أن الحديقة ستستقبل الزوّار رسميًا في سبتمبر 2025، وبذلك سيتم فتح حديقة الحيوان بعد شهرين، وقبل نهاية العام الجاري. 

وأكد وزير الزراعة أن النسخة المطورة لحديقة الحيوان ستكون واجهة حضارية تليق بتاريخ الحديقة العريق من حيث التصميم والخدمات المقدمة.

أحدث أعمال التطوير داخل حديقة الحيوان بالجيزة قبل الافتتاح | شاهد
حديقة الحيوان

ربط حديقة الحيوان بالأورمان

كما أن عمليات التطوير شملت البنية التحتية، تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتوسيع الأنشطة الترفيهية والتعليمية، إضافة إلى ربط حديقة الحيوان بـ حديقة الأورمان عبر نفق حديث يتيح للزوار التنقل بينهما بسهولة.

سعر تذكرة حديقة الحيوان2025

السؤال الذي يتم تداوله بشكل واسع مؤخراً منذ الإعلان عن اقتراب افتتاح حديقة الحيوان، هو كم سعر تذكر حديقة الحيوان بعد تطويرها؟.

ولم يتم الإعلان الرسمي عن سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025 حتى الآن، لكن وزير الزراعة نفى صحة ما تم تداوله عن وصول السعر إلى 400 جنيه.

وأكد وزير الزراعة أنه غير حقيقي أن يصل سعر التذكرة إلى 400 جنيه، كما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكداً ان سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان سيكون مناسبا للجميع ولن يصل إلى 400 ج كما تداول البعض.

وأكد الوزير أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، بينما أوضح أليان هيوسكو، مدير الحديقة، أن هدف الإدارة هو جعلها متاحة لكل فئات المجتمع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للزوار.

أسبوعان على الافتتاح.. ماذا أعدت حديقة الحيوان لاستقبال المواطنين في سبتمبر؟
سعر تذكرة حديقة الحيوان

 

أسعار حديقة الحيوان ليست باهظة

وقال مدير الحديقة عن أسعار تذاكر حديقة الحيوان :" إننا نحرص على أن يأتي الجميع لزيارة الحديقة، وقد أخذنا في الاعتبار ظروف كل طبقات المجتمع المصري"، موضحًا أن الأسعار لن تكون باهظة، ولا أحد سيُحرم من زيارة الحديقة بسبب تكلفة التذاكر، في خطوة تستهدف جعل الحديقة مساحة متاحة للجميع دون استثناء". 

هل تم تحديد سعر تذكرة حديقة الحيوان؟

وفي شهر يوليو الماضي، حل وزير الزراعة ضيفاً في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، وتحدث مفصلاً عن تطوير حديقة الحيوان، وسعر تذكرة حديقة الحيوان بعد افتتاحها.

وطرح الإعلامي شريف عامر سؤالاً لوزير الزراعة و تحدث عما يتردد بشأن زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان، قائلًا للوزير: «خايف الطفرة دي تحصل ومقدرش أزور حديقة الحيوان علشان هتبقى غالية».

ليرد وزير الزراعة، مؤكدًا أن كل ما أثير بشأن أسعار تذاكر حديقة الحيوان شائعات، قائلًا: «كلها إشاعات ولم يتطرق أي مواطن ولا أي وزير عن سعر تذكرة حديقة الحيوان ولم يناقش أي تسعير لها حتى الآن».

https://twitter.com/mbcmasr/status/1948137437764391101
افتتاح حديقة الحيوان موعد افتتاح حديقة الحيوان سعر تذكرة حديقة الحيوان اسعار حديقة الحيوان 2025 حديقة الحيوان بالجيزة

