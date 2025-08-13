قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
إيه اللي مزعلك؟.. أحمد موسى يرد على هجوم القناة الـ 14 الإسرائيلية عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

سعر تذكرة حديقة الحيوان
سعر تذكرة حديقة الحيوان
رشا عوني

أسابيع قليلة ويتم افتتاح حديقة الحيوان2025 من جديد، لتعود مجدداً في ثوبها الجديد بعد عمليات التطوير والتجديد التي شهدتها حديقة الحيوان بالجيزة منذ 2023 وحتى 2025.

وحالياً قد تم الانتهاء من أعمال تطوير حديقة الحيوان، وتستعد الدولة لافتتاحها واستقبال الزوار قريباً، مع التعديل في اسعار تذكرة حديقة الحيوان بعد التطوير الذي شهدته. 

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025


أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، أن الحديقة ستستقبل الزوّار رسميًا في سبتمبر 2025، وبذلك سيتم فتح حديقة الحيوان بعد شهرين، وقبل نهاية العام الجاري. 

وأكد وزير الزراعة أن النسخة المطورة لحديقة الحيوان ستكون واجهة حضارية تليق بتاريخ الحديقة العريق من حيث التصميم والخدمات المقدمة.

حديقة الحيوان بالجيزة فى ثوب جديد.. تجربة استثنائية تعزز مكانة مصر على خارطة السياحة العالمية.. وجهة ترفيهية متكاملة تناسب كل الأعمار والفئات..استقدام أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات..وتستقبل زوارها فى سبتمبر - اليوم
حديقة الحيوان بالجيزة

افتتاح حديقة الحيوان امتى؟

يتبقى على افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أقل من شهر ومن المنتظر أن يتم افتتاحها خلال شهر سبتمبر المقبل،  بعد فترة كبيرة من الإغلاق وذلك كما أعلنت الشركات المطورة ، وتشمل الخطة أيضًا تطوير حديقة الأورمان بالجيزة ، كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.

أسعار حديقة الحيوان بعد التطوير

تجري الجهات المعنية دراسة لتعديل أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان 2025 بما يتلاءم مع حجم التطوير، ولم يُحدد السعر النهائي بعد، ومن المنتظر أن تستعيد الحديقة مكانتها البارزة على خريطة السياحة الترفيهية والتعليمية فور افتتاحها من جديد.

مجسمات للحيوانات البرية بحديقة حيوان الجيزة للزوار فى العام الجديد |صور - بوابة الأهرام
حديقة الحيوان

سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025

حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لـ حديقة الحيوان بعد التطوير، ولكن من المتوقع أن تتغير أسعار حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير الجديد.

هل تذكرة حديقة الحيوان بـ400 جنيه؟

الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أنه لم يتم حتى الآن مناقشة سعر تذكرة حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أنه غير حقيقي أن يصل سعر التذكرة إلى 400 جنيه، كما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكداً ان سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان سيكون مناسب للجميع ولن يصل إلى 400 ج كما تداول البعض.

سعر تذكرة حديقة الحيوان في متناول الجميع

وعن أسعار حديقة الحيوان بعد التطوير، أكد أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة، أن إدارة الحديقة حرصت على أن تكون أسعار الدخول في متناول جميع فئات المجتمع، منوهًا بأنه كان هذا جزء من تفكيره خلال فترة تطوير الحديقة.


وقال "هيوسكو"، خلال مداخلة هاتفية : إننا نحرص على أن يأتي الجميع لزيارة الحديقة، وقد أخذنا في الاعتبار ظروف كل طبقات المجتمع المصري"، موضحًا أن الأسعار لن تكون باهظة، ولا أحد سيُحرم من زيارة الحديقة بسبب تكلفة التذاكر، في خطوة تستهدف جعل الحديقة مساحة متاحة للجميع دون استثناء". 

حديقة الحيوان بالجيزة تفتح أبوابها مجددًا في سبتمبر 2025.. تجربة ترفيهية عالمية بطابع مصري أصيل بعد تطوير شامل | المنوعات | الصباح اليوم
اسعار حديقة الحيوان 


تفاصيل تطوير حديقة الحيوان2025

- ربط الحديقتين، الحيوان والأورمان، بالجيزة بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار ، كما ستتم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع المعالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ، أيضا يتم استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس).

كما سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.

- تشمل الأنشطة التفاعلية إطعام الحيوانات، وجولات تعليمية مع مربي الحيوانات ، فضلًا عن استيراد عدد من فصائل الحيوانات وزيادة أعدادها من 71 إلى 186 فصيلًا ، وعرض الحيوانات بطرق مختلفة حيث سيتم إطلاقها فى بيئة مناسبة لها ، وليس فى أقفاص.

- إنشاء خيمة للطيور حتى يستطيع الزائر التعامل معها.

- الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لـ8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزها كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني.

- إنشاء فندق "Giza Zoo Safari Glamping"، الذي يوفر تجربة إقامة فريدة تجمع بين الطبيعة والرفاهية.

- إنشاء Zoo Antique Bazaar"، وهو سوق متخصص يعرض تحفًا وتذكارات مصنوعة يدويًا.
 

حديقة الحيوان موعد افتتاح حديقة الحيوان سعر تذكرة حديقة الحيوان اسعار حديقة الحيوان اسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

ترشيحاتنا

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان: حصر السلاح قرار بيد السلطات الشرعية اتخذه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف

المستشار محمد الحمصاني

بعد إعلان الحكومة.. الحمصاني: اعتماد معايير وأولويات الحصول على السكن البديل الأسبوع المقبل

سيارات المعاقين

بعد الموافقة عليه.. متحدث الوزراء يكشف المدة المحددة للإفراج الجمركي لسيارات المعاقين

بالصور

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟
لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد