في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟

أسابيع قليلة ويتم افتتاح حديقة الحيوان2025 من جديد، لتعود مجدداً في ثوبها الجديد بعد عمليات التطوير والتجديد التي شهدتها حديقة الحيوان بالجيزة منذ 2023 وحتى 2025.

وحالياً قد تم الانتهاء من أعمال تطوير حديقة الحيوان، وتستعد الدولة لافتتاحها واستقبال الزوار قريباً، مع التعديل في اسعار تذكرة حديقة الحيوان بعد التطوير الذي شهدته.

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025



أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، أن الحديقة ستستقبل الزوّار رسميًا في سبتمبر 2025، وبذلك سيتم فتح حديقة الحيوان بعد شهرين، وقبل نهاية العام الجاري.

وأكد وزير الزراعة أن النسخة المطورة لحديقة الحيوان ستكون واجهة حضارية تليق بتاريخ الحديقة العريق من حيث التصميم والخدمات المقدمة.

حديقة الحيوان بالجيزة

افتتاح حديقة الحيوان امتى؟

يتبقى على افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أقل من شهر ومن المنتظر أن يتم افتتاحها خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد فترة كبيرة من الإغلاق وذلك كما أعلنت الشركات المطورة ، وتشمل الخطة أيضًا تطوير حديقة الأورمان بالجيزة ، كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.

أسعار حديقة الحيوان بعد التطوير

تجري الجهات المعنية دراسة لتعديل أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان 2025 بما يتلاءم مع حجم التطوير، ولم يُحدد السعر النهائي بعد، ومن المنتظر أن تستعيد الحديقة مكانتها البارزة على خريطة السياحة الترفيهية والتعليمية فور افتتاحها من جديد.

حديقة الحيوان

سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025

حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لـ حديقة الحيوان بعد التطوير، ولكن من المتوقع أن تتغير أسعار حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير الجديد.

هل تذكرة حديقة الحيوان بـ400 جنيه؟

الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أنه لم يتم حتى الآن مناقشة سعر تذكرة حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أنه غير حقيقي أن يصل سعر التذكرة إلى 400 جنيه، كما انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكداً ان سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان سيكون مناسب للجميع ولن يصل إلى 400 ج كما تداول البعض.

سعر تذكرة حديقة الحيوان في متناول الجميع

وعن أسعار حديقة الحيوان بعد التطوير، أكد أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة، أن إدارة الحديقة حرصت على أن تكون أسعار الدخول في متناول جميع فئات المجتمع، منوهًا بأنه كان هذا جزء من تفكيره خلال فترة تطوير الحديقة.



وقال "هيوسكو"، خلال مداخلة هاتفية : إننا نحرص على أن يأتي الجميع لزيارة الحديقة، وقد أخذنا في الاعتبار ظروف كل طبقات المجتمع المصري"، موضحًا أن الأسعار لن تكون باهظة، ولا أحد سيُحرم من زيارة الحديقة بسبب تكلفة التذاكر، في خطوة تستهدف جعل الحديقة مساحة متاحة للجميع دون استثناء".

اسعار حديقة الحيوان



تفاصيل تطوير حديقة الحيوان2025

- ربط الحديقتين، الحيوان والأورمان، بالجيزة بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار ، كما ستتم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع المعالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ، أيضا يتم استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس).

كما سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.

- تشمل الأنشطة التفاعلية إطعام الحيوانات، وجولات تعليمية مع مربي الحيوانات ، فضلًا عن استيراد عدد من فصائل الحيوانات وزيادة أعدادها من 71 إلى 186 فصيلًا ، وعرض الحيوانات بطرق مختلفة حيث سيتم إطلاقها فى بيئة مناسبة لها ، وليس فى أقفاص.

- إنشاء خيمة للطيور حتى يستطيع الزائر التعامل معها.

- الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لـ8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزها كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني.

- إنشاء فندق "Giza Zoo Safari Glamping"، الذي يوفر تجربة إقامة فريدة تجمع بين الطبيعة والرفاهية.

- إنشاء Zoo Antique Bazaar"، وهو سوق متخصص يعرض تحفًا وتذكارات مصنوعة يدويًا.

