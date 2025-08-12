قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥
اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥
رشا عوني

بدأ العد التنازلي لـ افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الذي شهدته الفترة الماضية، لتعود مجدداً على أعلى مستوى من التجديد والتغيير الشامل في الحديقة. 

ويتساءل الجميع عن اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥ والتي بالطبع ستختلف و تتغير بعد تجديد الحديقة . 
 

موعد افتتاح حديقة الحيوان2025

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، أن الحديقة ستستقبل الزوّار رسميًا في سبتمبر 2025.

وبذلك سيتم فتح حديقة الحيوان بعد شهرين، وقبل نهاية العام الجاري. 

وأكد أن النسخة المطورة ستكون واجهة حضارية تليق بتاريخ الحديقة العريق من حيث التصميم والخدمات المقدمة.

حديقة الحيوان بالجيزة 

أسعار حديقة الحيوان 2025

حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لـ حديقة الحيوان بعد التطوير، ومن المتوقع أن تتغير أسعار حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير الجديد الذي تشهد خلال هذه الفترة .

وتجري الجهات المعنية دراسة لتعديل أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان 2025 بما يتلاءم مع حجم التطوير، ولم يُحدد السعر النهائي بعد، ومن المنتظر أن تستعيد الحديقة مكانتها البارزة على خريطة السياحة الترفيهية والتعليمية فور افتتاحها من جديد.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025

أكد أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوانوالأورمان بالجيزة، أن إدارة الحديقة حرصت على أن تكون أسعار الدخول في متناول جميع فئات المجتمع، منوهًا بأنه كان هذا جزء من تفكيره خلال فترة تطوير الحديقة.


وقال "هيوسكو"، خلال مداخلة هاتفية : إننا نحرص على أن يأتي الجميع لزيارة الحديقة، وقد أخذنا في الاعتبار ظروف كل طبقات المجتمع المصري"، موضحًا أن الأسعار لن تكون باهظة، ولا أحد سيُحرم من زيارة الحديقة بسبب تكلفة التذاكر، في خطوة تستهدف جعل الحديقة مساحة متاحة للجميع دون استثناء".

اسعار تذاكر حديقة الحيوان 

هل تصل تذكرة حديقة الحيوان ٤٠٠ ج؟ 

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن سعر التذكرة سيصل إلى 400 جنيه، لكن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أنه لم يتم حتى الآن مناقشة سعر تذكرة حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أنه غير حقيقي أن يصل سعر التذكرة إلى 400 جنيه. 

وقال «فاروق» في تصريحات صحفية، إن الدولة مهتمة بالمواطن البسيط، ومهتمة بتطوير حديقة الأورمان والأسماك أيضًا.

تطوير حديقة الحيوان بتوجيه السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ مشروع تطوير حديقتى الحيوان والأورمان بالجيزة على نحو يضاهى نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك فى إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، لتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

موعد افتتاح حديقة الحيوان 

تفاصيل تطوير حديقة الحيوان

ووضعت الدولة المصرية خطة مُحددة بجميع تفاصيلها لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة، على غرار حدائق الحيوان العالمية، خاصة أنها مُسجلة كأثر وبها 8 مبانٍ أثرية، إذ يتم تطويرها مع تطبيق أعلى المعايير، حيث سيتم ربط حديقة الأورمان بعد تطويرها وإعادة إحيائها بحديقة الحيوان، حتى تكون أكبر الحدئق داخل مدينة بمساحة 112 فدانا وتحتوى على حوالى 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة، حيث يتم التطوير بشكل علمى وتحت إشراف وزارة الزراعة والاستعانة بالخبراء الأجانب.

حديقة الحيوان موعد افتتاح حديقة الحيوان سعر تذكرة حديقة الحيوان اسعار تذاكر حديقة الحيوان افتتاح حديقة الحيوان

