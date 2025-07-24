قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين طالبة الثانوية العامة رغم إصابتها بضمور العضلات تحدت مرضها وحصلت على 88%
اندلاع حريق بمصنع فوم بقليوب والدفع بـ 7 سيارات لإخماد النيران.. صور
بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق
موعد مباراة الأهلى الودية أمام البنزرتي التونسي استعداداً للموسم الجديد
حزب المصريين: الرئيس السيسي لم يخضع للضغوط الدولية لخنق الفلسطينيين عبر معبر رفح
لماذا أوصى النبي بصلاة الظهر في وقتها؟.. اعرف السبب
جناح نابولي السابق.. الزمالك يتطلع للتعاقد مع لاعب جزائري بعد تيدي اوكو
التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب
مش بحب خلفة البنات| كيان قصة رضيعة شعرت بالموت في أحضان والدها بأسيوط .. القصة الكاملة
اتحاد العمال: ثورة يوليو ستظل منارة تُضيء طريق الأجيال القادمة
الأرصاد تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل
سوريا .. انفجار ضخم يهز مدينة إدلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مع اقتراب موعد افتتاحها.. هل تصل أسعار تذاكر حديقة الحيوان في الجيزة لـ400 جنيه؟

مع اقتراب موعد افتتاحها.. هل تصل أسعار تذاكر حديقة الحيوان في الجيزة لـ400 جنيه؟
مع اقتراب موعد افتتاحها.. هل تصل أسعار تذاكر حديقة الحيوان في الجيزة لـ400 جنيه؟
إسراء عبدالمطلب

تعد حديقة الحيوان في الجيزة واحدة من أعرق وأشهر الحدائق في مصر، وقد شهدت في الآونة الأخيرة عملية تطوير شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة وزيادة كفاءة المكان لاستقبال الزوار. 

ومع اقتراب موعد افتتاح الحديقة بعد أعمال التطوير، تزايدت التساؤلات حول مستقبل أسعار تذاكر الدخول، فهل ستكون الأسعار كما يشاع، تصل إلى 400 جنيه؟ في هذا التقرير، نستعرض آخر تصريحات المسؤولين بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل عملية التطوير التي تمر بها الحديقة.

حديقة الحيوان

أعمال التطوير في حديقة الحيوان

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، عن تفاصيل مهمة حول عملية تطوير حديقة الحيوان في الجيزة. وأكد فاروق أن الحديقة شهدت خلال الأشهر الماضية عملية تطوير شاملة تهدف إلى تحسين الظروف البيئية والصحية للحيوانات، وأن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار أن جميع الحيوانات الجديدة سيتم تمويلها من قبل الدولة.

كما تحدث الوزير عن الظروف الصحية للحيوانات داخل الحديقة، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا طبيًا بيطريًا مختصًا لمتابعة حالة الحيوانات بشكل مستمر لضمان سلامتها، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الحديقة مقارنة بفترات سابقة من الإهمال.

هل ترتفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان إلى 400 جنيه؟

تزايدت الشائعات حول زيادة أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان بعد انتهاء أعمال التطوير، خاصة مع الاقتراب من موعد الافتتاح الرسمي في سبتمبر 2025، وقد طرحت هذه التساؤلات على الدكتور علاء فاروق، الذي أكد أن كل ما يقال عن رفع أسعار التذاكر إلى 400 جنيه هو مجرد إشاعات.

وأشار الوزير إلى أنه لم يتم مناقشة أسعار التذاكر مع أي من المسؤولين أو الوزراء، وأنه لم يتم تحديد أي أسعار جديدة لتذاكر الدخول حتى اللحظة. 

وأضاف أن الدولة تركز على المواطن البسيط، وأن هناك حرصًا كبيرًا على جعل الحديقة في متناول الجميع، مؤكدًا أن الهدف من التطوير ليس فقط تحسين بنية الحديقة ولكن أيضًا أن تكون تجربة الزوار مميزة وبأسعار معقولة.

تفاصيل حول المرحلة الثانية من تطوير الحديقة

كما أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من أعمال التطوير في حديقة الحيوان قد اكتملت بنجاح، وأن المرحلة الثانية ستنتهي في ديسمبر المقبل. وتشمل المرحلة الثانية من التطوير تحسين البنية التحتية للحديقة، بالإضافة إلى بناء منشآت جديدة وتحديث الحظائر والمرافق الخاصة بالحيوانات.

وأشار فاروق إلى أن العديد من الهيئات الدولية المعنية بحدائق الحيوان ستزور الحديقة لتقييم الأعمال التي تم إنجازها، وأنه في حال تمت الموافقة عليها من قبل هذه الهيئات، سيتم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من التطوير، التي تتضمن تحسينات إضافية لزيادة جاذبية الحديقة للزوار.

تطوير حدائق أخرى في الجيزة

لم تقتصر جهود الوزارة على تطوير حديقة الحيوان في الجيزة فقط، بل تشمل أيضًا حدائق أخرى مثل حديقة الأورمان وحديقة جنينة الأسماك، حيث يجري العمل على تحسينهما ليكونا وجهتين مميزتين للمواطنين والزوار. وأكد الوزير أن الدولة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى توفير بيئة طبيعية وصحية لأهالي الجيزة والزوار على حد سواء.

وعلى الرغم من الجدل المثار حول أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان في الجيزة بعد عملية التطوير، فإن وزير الزراعة قد حسم الأمر مؤكدًا أن كل ما يقال عن رفع الأسعار إلى 400 جنيه ليس له أساس من الصحة. 

ومن المتوقع أن يظل سعر التذكرة في متناول الجميع، مع التركيز على تقديم تجربة مميزة للزوار. كما أن عملية التطوير التي تشهدها الحديقة ستجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، محققة طفرة كبيرة في قطاع الحدائق والمناطق الطبيعية.

حديقة الحيوان الجيزة حديقة حيوان الجيزة أسعار تذاكر حديقة الحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

ناصر الخليفي

فينسيوس بالأبيض.. شوبير يعلق على أنباء تعيين ناصر الخليفي رئيسا لشركة الكرة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

لو مجموعك 50% في الثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

لو مجموعك 50% بالثانوية العامة.. فرصتك في 100 كلية ومعهد تقبل من 205 درجات

تظلمات الثانوية العامة 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025 .. تبدأ الاسبوع القادم بـ300 جنيه للمادة

منع الحمل

أول وسيلة منع حمل غير هرمونية للرجال أثبتت فعاليتها وأمانها.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ايهاب توفيق

إيهاب توفيق والموسيقى العربية فى افتتاح صيف الأوبرا 2025 بإستاد الإسكندرية

مهرجان جرس

وزير الثقافة: فرقة العريش للفنون الشعبية تُبرز روح سيناء بمهرجان جرش الأردني

معرض بورسعيد للكتاب

حمدي الوزير بمعرض بورسعيد: تركت الهندسة من أجل الفن وشاركت فى المقاومة الشعبية

بالصور

بدون فرن .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم في 10 دقائق

كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم
كيكة الآيس كريم

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

كبرت وبقت عروسة.. ابنة محمد حماقي تخطف الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها

ابنة محمد حماقي
ابنة محمد حماقي
ابنة محمد حماقي

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

فيديو

تخرج الدورة الثالثة من المعينين بالهيئات القضائية والدورة الأولى من المعينين بمصلحة الطب الشرعي بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية المصرية

طلاق احمد فهمى وزوجته

نهاية حبهم.. قصة طلاق أحمد فهمي وأميرة فراج التي أبكت الجمهور

مها الصغير

منع من الظهور.. «الأعلى للإعلام» يُعاقب مها الصغير عن أزمة اللوحات |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد