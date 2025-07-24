مع اقتراب موعد افتتاحها.. هل تصل أسعار تذاكر حديقة الحيوان في الجيزة لـ400 جنيه؟

تعد حديقة الحيوان في الجيزة واحدة من أعرق وأشهر الحدائق في مصر، وقد شهدت في الآونة الأخيرة عملية تطوير شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة وزيادة كفاءة المكان لاستقبال الزوار.

ومع اقتراب موعد افتتاح الحديقة بعد أعمال التطوير، تزايدت التساؤلات حول مستقبل أسعار تذاكر الدخول، فهل ستكون الأسعار كما يشاع، تصل إلى 400 جنيه؟ في هذا التقرير، نستعرض آخر تصريحات المسؤولين بشأن هذا الموضوع، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل عملية التطوير التي تمر بها الحديقة.

أعمال التطوير في حديقة الحيوان

كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، عن تفاصيل مهمة حول عملية تطوير حديقة الحيوان في الجيزة. وأكد فاروق أن الحديقة شهدت خلال الأشهر الماضية عملية تطوير شاملة تهدف إلى تحسين الظروف البيئية والصحية للحيوانات، وأن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار أن جميع الحيوانات الجديدة سيتم تمويلها من قبل الدولة.

كما تحدث الوزير عن الظروف الصحية للحيوانات داخل الحديقة، مشيرًا إلى أن هناك فريقًا طبيًا بيطريًا مختصًا لمتابعة حالة الحيوانات بشكل مستمر لضمان سلامتها، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الحديقة مقارنة بفترات سابقة من الإهمال.

هل ترتفع أسعار تذاكر حديقة الحيوان إلى 400 جنيه؟

تزايدت الشائعات حول زيادة أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان بعد انتهاء أعمال التطوير، خاصة مع الاقتراب من موعد الافتتاح الرسمي في سبتمبر 2025، وقد طرحت هذه التساؤلات على الدكتور علاء فاروق، الذي أكد أن كل ما يقال عن رفع أسعار التذاكر إلى 400 جنيه هو مجرد إشاعات.

وأشار الوزير إلى أنه لم يتم مناقشة أسعار التذاكر مع أي من المسؤولين أو الوزراء، وأنه لم يتم تحديد أي أسعار جديدة لتذاكر الدخول حتى اللحظة.

وأضاف أن الدولة تركز على المواطن البسيط، وأن هناك حرصًا كبيرًا على جعل الحديقة في متناول الجميع، مؤكدًا أن الهدف من التطوير ليس فقط تحسين بنية الحديقة ولكن أيضًا أن تكون تجربة الزوار مميزة وبأسعار معقولة.

تفاصيل حول المرحلة الثانية من تطوير الحديقة

كما أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من أعمال التطوير في حديقة الحيوان قد اكتملت بنجاح، وأن المرحلة الثانية ستنتهي في ديسمبر المقبل. وتشمل المرحلة الثانية من التطوير تحسين البنية التحتية للحديقة، بالإضافة إلى بناء منشآت جديدة وتحديث الحظائر والمرافق الخاصة بالحيوانات.

وأشار فاروق إلى أن العديد من الهيئات الدولية المعنية بحدائق الحيوان ستزور الحديقة لتقييم الأعمال التي تم إنجازها، وأنه في حال تمت الموافقة عليها من قبل هذه الهيئات، سيتم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة من التطوير، التي تتضمن تحسينات إضافية لزيادة جاذبية الحديقة للزوار.

تطوير حدائق أخرى في الجيزة

لم تقتصر جهود الوزارة على تطوير حديقة الحيوان في الجيزة فقط، بل تشمل أيضًا حدائق أخرى مثل حديقة الأورمان وحديقة جنينة الأسماك، حيث يجري العمل على تحسينهما ليكونا وجهتين مميزتين للمواطنين والزوار. وأكد الوزير أن الدولة تسعى من خلال هذه المشاريع إلى توفير بيئة طبيعية وصحية لأهالي الجيزة والزوار على حد سواء.

وعلى الرغم من الجدل المثار حول أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان في الجيزة بعد عملية التطوير، فإن وزير الزراعة قد حسم الأمر مؤكدًا أن كل ما يقال عن رفع الأسعار إلى 400 جنيه ليس له أساس من الصحة.

ومن المتوقع أن يظل سعر التذكرة في متناول الجميع، مع التركيز على تقديم تجربة مميزة للزوار. كما أن عملية التطوير التي تشهدها الحديقة ستجعلها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، محققة طفرة كبيرة في قطاع الحدائق والمناطق الطبيعية.