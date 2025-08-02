موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. وحقيقة وصول سعر التذكرة 400 جنيه

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير هو محور اهتمام كثير من المواطنين في الوقت الراهن، نظرًا إلى قرب افتتاح حديقة الحيوان التي تعد أحد أقدم حدائق الحيوان في العالم، لذا تتجه الأنظار الآن نحو حديقة الحيوان بالجيزة.

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

من المنتظر افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة خلال سبتمبر المقبل، لتكشف حديقة الحيوان عن وجه جديد من التطوير، لتصبح مكانا أكثر تميزا وجذبًا للجمهور.

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سعر تذكرة حديقة الحيوان بعد التطوير

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن سعر التذكرة سيصل إلى 400 جنيه، لكن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أنه لم يتم حتى الآن مناقشة سعر تذكرة حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أنه غير حقيقي أن يصل سعر التذكرة إلى 400 جنيه.

وقال «فاروق» في تصريحات صحفية، إن الدولة مهتمة بالمواطن البسيط، ومهتمة بتطوير حديقة الأورمان والأسماك أيضًا.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

وأضاف وزير الزراعة أن حديقة حيوان الجيزة سيجري افتتاحها رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، بعد انتهاء عمليات التطوير الشامل والتحديث التي تشهدها الحديقة حاليًا، وذكر الوزير أن تطوير الحديقة يضمن تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية راقية تتماشى والمعايير العالمية في هذا المجال.

كما أكد وزير الزراعة أن حديقة حيوان الجيزة بعد التجديد ستكون مفخرة لكل المصريين، من حيث الشكل والمحتوى والخدمات المقدمة إلى الجمهور.

تجربة ترفيهية وتعليمية تحترم الإنسان والحيوان

في السياق ذاته أكد أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة، أن إدارة الحديقة حرصت على أن تكون أسعار الدخول في متناول فئات المجتمع، منوهًا بأن هذا كان جزءًا من تفكيره خلال فترة تطوير الحديقة.

وتابع: «نريد أن تكون الحديقة وجهة مفتوحة لجميع المواطنين بكل فئاتهم، في بيئة ترفيهية وتعليمية تحترم الإنسان والحيوان على حد سواء»، منوهًا بأن حديقة الحيوان بالجيزة من أعظم وأكبر حدائق الحيوان في العالم، مشيرًا إلى أن تطويرها يأخذ وقتًا طويلًا لكنه يستحق.

زيارة حديقة الحيوان

ولفت إلى أن الأسعار لن تكون باهظة، ولا أحد سيُحرم من زيارة الحديقة بسبب تكلفة التذاكر، في خطوة تستهدف جعل الحديقة مساحة متاحة للجميع من دون استثناء.

تطوير حديقة الحيوان

وشدد على أنه خلال التطوير تم ربط حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار، كما ستتم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتطوير جميع الممرات، مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع المعالم التاريخية الموجودة في الحديقة.