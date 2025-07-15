أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير

بعد الإعلان رسمياً عن افتتاحها قريباً، ازدادت معدلات البحث عن أسعار تذاكر حديقة الحيوان بالجيزة، وذلك بعد أشهر من التطوير الذي شهدته حديقة الحيوان وربطها بحديقة الأورمان .

موعد افتتاح حديقة الحيوان

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، أن الحديقة ستستقبل الزوّار رسميًا في سبتمبر 2025.

وبذلك سيتم فتح حديقة الحيوان بعد شهرين، وقبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن النسخة المطورة ستكون واجهة حضارية تليق بتاريخ الحديقة العريق من حيث التصميم والخدمات المقدمة.

حديقة الحيوان

أسعار حديقة الحيوان 2025

حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لـ حديقة الحيوان بعد التطوير، ومن المتوقع أن تتغير أسعار حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير الجديد الذي تشهد خلال هذه الفترة .

وتجري الجهات المعنية دراسة لتعديل أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان 2025 بما يتلاءم مع حجم التطوير، ولم يُحدد السعر النهائي بعد، ومن المنتظر أن تستعيد الحديقة مكانتها البارزة على خريطة السياحة الترفيهية والتعليمية فور افتتاحها من جديد.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025

أكد أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة، أن إدارة الحديقة حرصت على أن تكون أسعار الدخول في متناول جميع فئات المجتمع، منوهًا بأنه كان هذا جزء من تفكيره خلال فترة تطوير الحديقة.



وقال "هيوسكو"، خلال مداخلة هاتفية : إننا نحرص على أن يأتي الجميع لزيارة الحديقة، وقد أخذنا في الاعتبار ظروف كل طبقات المجتمع المصري"، موضحًا أن الأسعار لن تكون باهظة، ولا أحد سيُحرم من زيارة الحديقة بسبب تكلفة التذاكر، في خطوة تستهدف جعل الحديقة مساحة متاحة للجميع دون استثناء".

أقدم حديقة حيوان في العالم

تعد حديقة الحيوان بالجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانًا، وتضم أكثر من 3 آلاف شجرة تاريخية ونباتات نادرة، بالإضافة إلى 186 فصيلًا من الثدييات والطيور والزواحف، وتأسست في عهد الخديوي إسماعيل، ما يجعلها ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.