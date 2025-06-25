مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

أعلن أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة، أن العمل جارٍ على قدم وساق لافتتاح الحديقة بحلول نهاية العام الحالي، مؤكدًا أن المشروع يتم وفقًا للمعايير الدولية التي يفرضها الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان والاتحاد الأفريقي.

وقال "هيوسكو"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، إن عملية تطوير الحديقة شملت جانبين رئيسيين، هما البنية التحتية ومبيت الحيوانات، مشيرًا إلى أن العمل يتم بعناية للحفاظ على الكهرباء والمياه والتوازن البيئي داخل الحديقة.

وأضاف: "نعمل حاليًا على تأهيل الحديقة لتكون مواكبة للمعايير العالمية، ونحرص على أن تعيش الحيوانات في بيئة قريبة من طبيعتها، وليس في أقفاص مغلقة"، موضحًا أن التجربة التي خاضها في تطوير حديقة الحيوان بلندن استغرقت خمس سنوات، معتبرًا أن حديقة الحيوان بالجيزة من أعظم وأكبر حدائق الحيوان في العالم، وأن تطويرها "يأخذ وقتًا طويلًا لكنه يستحق".

وكشف عن أنه سيتم عرض سلالات جديدة من الحيوانات، وسيكون هناك زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف عن عدد الحيوانات الذي كانت عليه الحديقة في السابق.