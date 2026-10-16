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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مرض غامض يثير الذعر ويصيب 5 آلاف تركي خلال 3 أيام.. ما القصة؟

مرض غامض
مرض غامض
أحمد أيمن

أثار تفشٍ مفاجئ لمرض معوي في مدينة توكات شمالي تركيا حالة من القلق الواسع، بعدما استقبلت المستشفيات أكثر من 5 آلاف مريض خلال 3 أيام فقط، وسط تساؤلات بشأن مصدر العدوى واحتمالات ارتباطها بمياه الشرب، في وقت بدأت فيه السلطات تحقيقات عاجلة لتحديد أسباب الانتشار السريع.

أعراض مفاجئة تصيب آلاف الأتراك

بدأت الأزمة مع توافد أعداد كبيرة من المواطنين على المستشفيات، نتيجة ظهور أعراض صحية متشابهة، شملت الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والجسم، إلى جانب الحمى والصداع.

وشملت الإصابات فئات عمرية مختلفة، مع تركز ملحوظ بين الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ما زاد المخاوف من احتمالات حدوث مضاعفات صحية، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة للجفاف.

ورغم العدد الكبير للمصابين، أكدت السلطات المحلية أن الحالات المسجلة لا تشير إلى وجود خطر يهدد الحياة بصورة عامة، مشيرة إلى أن غالبية المرضى غادروا المستشفيات بعد تلقي الرعاية اللازمة، بينما لا يزال عشرات الأشخاص تحت الملاحظة والعلاج.

هل تسببت مياه الشرب في انتشار المرض؟

مع الارتفاع السريع في أعداد المصابين، تصاعدت المخاوف بشأن احتمال تلوث مصادر المياه، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى جمع عينات من مناطق مختلفة وإخضاعها للفحوص المعملية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، دعت السلطات السكان إلى تجنب استخدام مياه الصنبور للشرب أو إعداد الطعام إلى حين التأكد من سلامتها، كما تقرر تعليق الدراسة لمدة يوم واحد لإتاحة تنفيذ أعمال تنظيف وتعقيم واسعة داخل المدارس والمرافق العامة.

وفي تطور مهم، أفادت تقارير تركية بأن النتائج الأولية لفحوص مياه الشرب لم تُظهر وجود مشكلة، فيما لم تُحسم بصورة نهائية جميع الملابسات المرتبطة بمصدر العدوى وكيفية انتشارها بين هذا العدد الكبير من السكان.

«نوروفيروس» تحت دائرة الاشتباه

برز فيروس «نوروفيروس» باعتباره أحد أبرز التفسيرات الطبية المحتملة للأعراض التي ظهرت على المصابين، إذ رجح البروفيسور سرحات كارامان، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى جامعة توكات، توافق الأعراض مع الإصابة بهذا الفيروس سريع الانتقال.

ويُعد نوروفيروس من الأسباب المعروفة لالتهاب المعدة والأمعاء، ويمكن أن ينتقل عبر الأطعمة والمياه الملوثة، أو ملامسة الأسطح المصابة، وكذلك الاحتكاك المباشر بالمصابين.

وعلى الرغم من أن معظم الحالات تتحسن خلال فترة قصيرة، فإن الإصابة قد تؤدي إلى الجفاف نتيجة القيء والإسهال، وهو ما يجعل الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للمضاعفات.

لكن تشابه الأعراض وحده لا يكفي لتأكيد التشخيص أو تحديد مصدر التفشي، في انتظار استكمال الفحوص والتحقيقات.

غضب شعبي ومطالبات بكشف الحقيقة

لم تتوقف تداعيات الأزمة عند الجانب الصحي، بل امتدت إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب مواطنون أتراك بتوضيحات رسمية تكشف أسباب انتشار المرض، مؤكدين ضرورة عدم الاكتفاء بالتطمينات العامة.

وأثار احتمال تلوث مياه الشرب تساؤلات بشأن إجراءات الرقابة الصحية وسلامة البنية التحتية، بينما حذر آخرون من أن غياب المعلومات الدقيقة قد يفتح المجال أمام الشائعات ويزيد مخاوف السكان.

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