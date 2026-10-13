الإعلامية آيات أباظة تحكي تجربتها مع مرض السرطان في "معكم منى الشاذلي"

بعد تعافيها من مرض السرطان، تحل الإعلامية آيات أباظة، مذيعة قناة نايل دراما، ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الجمعة من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة ON.



وخلال الحلقة، تكشف آيات تفاصيل رحلة معاناتها منذ اكتشاف المرض بالصدفة، مشيرة إلى أنها لم تكن تشعر بأي أعراض من قبل، وأن زوجها، السيناريست عمرو محمود ياسين، أخفى عنها في البداية خبر إصابتها بالسرطان للتخفيف عنها.



وتتحدث آيات عن أصعب لحظات حياتها عند إبلاغها بالخبر، موضحة أن كل السيناريوهات مرت أمام عينيها في لحظة واحدة، لكنها كانت على يقين بأن الله سيقف إلى جوارها، مثلما وقفت هي إلى جوار والدها الذي توفي بالمرض نفسه.



كما تروي حجم المعاناة التي مرت بها بعد تلقي الجرعات الأولى من العلاج الكيماوي، إلى جانب اللحظة التي أُبلغت فيها بانتقال الورم إلى مكان آخر بعد عام من العلاج.

وتتحدث آيات عن مراحل وأيام وساعات من الألم عاشتها أسرتها وزوجها وأبناؤها والمقربون منها، كما توجه كلمات مؤثرة إلى كل شخص أو أسرة لديها مريض بالسرطان.



وينضم إلى آيات أباظة في الحلقة نجلها الفنان الشاب محمود ياسين، الذي يتحدث عن المحنة الصعبة التي عاشتها الأسرة بسبب مرض والدته، مشيرًا إلى ارتباطه الشديد بها، ومشاعر القلق والخوف التي عاشها خلال فترة إصابتها وعلاجها من السرطان.

ويوضح محمود ياسين أن الأصعب من المرض ورحلة العلاج كان الشائعة التي انتشرت حول انفصال والديه خلال فترة مرض والدته.