3 محاور للسيطرة على مرض السكري.. الغذاء الصحي والحركة والعلاج الطبي

لا يتوقف التعامل مع مرض السكري عند تناول الأدوية أو الحصول على جرعات الإنسولين، بل يعتمد نجاح السيطرة عليه على مجموعة من العوامل المتكاملة التي تشمل تغيير نمط الحياة، وتنظيم النظام الغذائي، والالتزام بالعلاج المناسب وفقًا لحالة كل مريض.

الحالة النفسية والنشاط البدني

كما تلعب الحالة النفسية والنشاط البدني دورًا مهمًا في التحكم بمستويات السكر في الدم، إذ يمكن أن تؤثر الضغوط العصبية والعادات اليومية غير الصحية على قدرة الجسم على تنظيم مستوى الجلوكوز.

أهمية وعي المرضى بطبيعة المرض

ومن هنا تبرز أهمية وعي المرضى بطبيعة المرض وطرق التعامل معه، والالتزام بالتعليمات الطبية، لتقليل مخاطر المضاعفات والحفاظ على جودة الحياة.

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن السيطرة على مرض السكري لا تعتمد على الأدوية أو الإنسولين وحدهما، مشددًا على ضرورة اتباع نظام حياة صحي والالتزام بتغذية مناسبة، إلى جانب العلاج الذي يحدده الطبيب وفقًا لطبيعة الحالة الصحية لكل مريض.

التعامل مع مرض السكري

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التعامل مع مرض السكري يرتكز على 3 محاور أساسية، تشمل تعديل نمط الحياة، والالتزام بنظام غذائي مناسب، واستخدام الأدوية أو الإنسولين وفقًا لتوجيهات الطبيب، لافتًا إلى أن الاهتمام بالتغذية والعادات اليومية يمثل جزءًا أساسيًا من خطة السيطرة على المرض.

تأثير التوتر والضغوط النفسية

وحذر من تأثير التوتر والضغوط النفسية على مستويات السكر في الدم، موضحًا أن هرمونات التوتر، ومنها الأدرينالين، قد تؤثر على استجابة الجسم للإنسولين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر، الأمر الذي يستدعي اهتمام المرضى بالحالة النفسية إلى جانب الالتزام بالعلاج.

وأشار إلى أهمية تنظيم الوجبات ومراعاة احتياجات الجسم من السعرات الحرارية، بما يتناسب مع الحالة الصحية والوزن ومستوى النشاط البدني، مؤكدًا أهمية ممارسة الرياضة والحركة المنتظمة، مثل المشي والجري وفقًا لقدرات المريض وتوصيات الطبيب، للمساعدة في استهلاك الطاقة والحفاظ على الوزن.

علاج مرض السكري

وأضاف أن علاج مرض السكري يختلف بحسب نوع الإصابة، إذ يحتاج مرضى السكري من النوع الأول إلى الإنسولين لتعويض النقص الذي يعاني منه الجسم، بينما يمكن السيطرة على النوع الثاني باستخدام الأدوية في حالات عديدة، وفقًا لتقييم الطبيب واستجابة المريض للعلاج.

وشددت هذه الإرشادات على أهمية عدم الاعتماد على وسيلة واحدة في التعامل مع السكري، وضرورة الجمع بين العلاج الطبي والتغذية المتوازنة والنشاط البدني، مع متابعة مستويات السكر بانتظام وعدم تعديل جرعات الأدوية أو الإنسولين دون الرجوع إلى الطبيب المختص، لتجنب التقلبات الحادة والمضاعفات المرتبطة بالمرض.