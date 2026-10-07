الصحة تنظم ورشتي دعم نفسي لأولياء أمور الأطفال المصابين بالسكري

نظّمت وزارة الصحة والسكان ورشتي دعم نفسي لأولياء أمور الأطفال المصابين بمرض السكري، ضمن جهود المبادرة الرئاسية لرعاية الأطفال المصابين بالسكري «أبطالنا السكر»، وبالتكامل مع المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية «صحتك سعادة»، وبالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسكري

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذه الورش تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسكري، يمتد إلى ما هو أبعد من الجوانب الطبية ليشمل الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم، إدراكًا لدور الأسرة كشريك أساسي في رحلة العلاج، بما يعزز جودة حياة الأطفال ويدعم استقرارهم النفسي.

وأضاف أن الورشتين استهدفتا تقديم الدعم النفسي والتوعية لأولياء الأمور، وتعزيز قدراتهم على التكيف مع التحديات النفسية والاجتماعية المرتبطة بمرض أبنائهم، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف خلال رحلة العلاج، بما يسهم في توفير بيئة أسرية داعمة تعزز الصحة النفسية للأطفال وتساعدهم على التعايش مع المرض.

وشهدت الورشتان مشاركة الدكتورة ميسون داود منسق مبادرة «أبطالنا السكر»، والدكتورة سحر مجدي منسق مبادرة «صحتك سعادة»، والدكتورة منى عباس مدير وحدة التدريب بالإدارة العامة للمبادرات، والدكتورة ولاء حسني استشاري طب نفس الأطفال والمراهقين ومدير إدارة الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية.