قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد روسي لـ كندا بسبب هذا الأمر.. تفاصيل
وزير الصحة يبحث مع وفد جامعة الدول العربية تعزيز التعاون الطبي المشترك
خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء
وزير الخارجية اليوناني: سنتعاون مع أمريكا بشأن المساعدات البحرية في مضيق هرمز إذا لزم الأمر
تعليمات جديدة من البنك المركزي لحماية بيانات العملاء.. تفاصيل
نقابة المرافق تحذر من شائعات زيادة أجور العاملين بالكهرباء
انطلاق اجتماع اللجنة البرلمانية المشلكة لدراسة اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان
تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب لـ 11 أكتوبر
53 عاما على النصر.. اللواء محمد الشهاوي: حرب أكتوبر كسرت هيمنة التفوق الإسرائيلي
الحكومة تعلن مفاجأة بشأن التعليم الفني.. 1000 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة المشروعات والاستثمارات وتوفير السلع
قنصوة يبحث تعزيز التعاون المصري الياباني تحويل مخرجات الابتكار الجامعي إلى منتجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تنظم ورشتي دعم نفسي لأولياء أمور الأطفال المصابين بالسكري

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

نظّمت وزارة الصحة والسكان ورشتي دعم نفسي لأولياء أمور الأطفال المصابين بمرض السكري، ضمن جهود المبادرة الرئاسية لرعاية الأطفال المصابين بالسكري «أبطالنا السكر»، وبالتكامل مع المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية «صحتك سعادة»، وبالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسكري

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذه الورش تأتي في إطار حرص الوزارة على تقديم نموذج متكامل للرعاية الصحية للأطفال المصابين بالسكري، يمتد إلى ما هو أبعد من الجوانب الطبية ليشمل الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم، إدراكًا لدور الأسرة كشريك أساسي في رحلة العلاج، بما يعزز جودة حياة الأطفال ويدعم استقرارهم النفسي.

وأضاف أن الورشتين استهدفتا تقديم الدعم النفسي والتوعية لأولياء الأمور، وتعزيز قدراتهم على التكيف مع التحديات النفسية والاجتماعية المرتبطة بمرض أبنائهم، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع مختلف المواقف خلال رحلة العلاج، بما يسهم في توفير بيئة أسرية داعمة تعزز الصحة النفسية للأطفال وتساعدهم على التعايش مع المرض.

وشهدت الورشتان مشاركة الدكتورة ميسون داود منسق مبادرة «أبطالنا السكر»، والدكتورة سحر مجدي منسق مبادرة «صحتك سعادة»، والدكتورة منى عباس مدير وحدة التدريب بالإدارة العامة للمبادرات، والدكتورة ولاء حسني استشاري طب نفس الأطفال والمراهقين ومدير إدارة الأطفال والمراهقين بالأمانة العامة للصحة النفسية.

وزارة الصحة دعم نفسي أولياء أمور الأطفال المبادرات الرئاسية السكري الجوانب الطبية حياة الأطفال الأمور أبطالنا السكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026

بعد ارتفاعه أمس.. إلى أين وصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في مصر؟

الدواجن

ارتفاعات متتالية .. صعود جديد بأسعار الدواجن البيضاء في الأسواق

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

بالصور

استغنى عن الصينية والفرن.. طريقة عمل كوسة بالحلة

طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة
طريقة عمل كوسة بالحلة

فستان غير تقليدي.. أمينة خليلي تثير الجدل بصورها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد