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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«لا أريد امتيازات.. وأطلب الرفق».. طالبة بالإعدادي تناشد التعليم مراعاتها بسبب السكري

جوسبل ياسر
جوسبل ياسر
يارا أمين

وجهت جوسبل ياسر، طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة راهبات تابعة لإدارة الشروق التعليمية، مناشدة إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طالبت خلالها بمراعاة ظروفها الصحية في التقييمات الدراسية، في ظل معاناتها من مرض السكري وما يترتب عليه من أزمات صحية متكررة.

ونشرت الطالبة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدثت خلاله عن معاناتها مع المرض، موضحة أنها لا تطلب الحصول على امتيازات أو معاملة مختلفة عن باقي زملائها، وإنما تطالب بمراعاة حالتها الصحية والظروف التي تمر بها.

وأوضحت جوسبل أنها اكتشفت إصابتها بمرض السكري عقب دخولها أحد أقسام الرعاية المركزة، مشيرة إلى أنها تعتمد على الإنسولين، وأن حالتها الصحية تشهد أحيانًا ارتفاعًا وانخفاضًا في مستويات السكر، وهو ما يعرضها لأزمات تستدعي اللجوء إلى الطوارئ أو دخول المستشفى.

وأشارت الطالبة إلى أن الأزمات الصحية والغياب عن المدرسة بسبب حالتها المرضية تسببا في فقدانها جزءًا من درجات أعمال وتقييمات العام الدراسي، مطالبة وزارة التربية والتعليم بالنظر في ظروفها وإيجاد آلية تتيح لها تعويض ما يفوتها من تقييمات بسبب المرض.

وأكدت الطالبة خلال رسالتها أنها لا تبحث عن الحصول على درجات دون استحقاق، ولا تريد معاملة تميزها عن زملائها، وإنما تطالب فقط بالرفق ومراعاة ظروفها الصحية حتى تتمكن من استكمال دراستها دون أن يتسبب مرضها في الإضرار بمستواها الدراسي.

تعليمات سابقة لمراعاة الطلاب المصابين بالسكري

وتأتي مناشدة الطالبة في ظل وجود تعليمات سابقة من المديريات التعليمية بشأن مراعاة الطلاب المصابين بمرض السكري خلال اليوم الدراسي وفترات الامتحانات، والتأكيد على حقهم في الحصول على الرعاية اللازمة بما يتناسب مع حالتهم الصحية، خاصة أن الضغوط المصاحبة للاختبارات قد تؤثر على مستويات السكر لديهم.

وتسمح هذه التعليمات للطالب بقياس مستوى السكر أثناء وجوده بالمدرسة أو خلال الامتحان، وتناول الطعام أو المشروبات أو العلاج عند الحاجة، فضلًا عن السماح له باستخدام دورة المياه عند الضرورة، مع استدعاء طبيب اللجنة المختص إذا ظهرت عليه أي أعراض صحية غير معتادة.

كما تؤكد التعليمات ضرورة عدم التمييز ضد الطلاب المصابين بالسكري، والسماح لهم بتناول وجبات خفيفة أو شرب المياه والعصائر وفق احتياجاتهم الصحية، إلى جانب الحصول على الأنسولين عند الحاجة، مع التواصل مع ولي الأمر في الحالات التي تستدعي ذلك.

وفي السياق نفسه، تضمنت ضوابط امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 السماح للطلاب المصابين بالسكري، ممن يستخدمون مضخات الإنسولين الرقمية، بدخول الامتحانات بها، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة والحصول على الموافقات الرسمية.

وتسلط مناشدة الطالبة الضوء مجددًا على أهمية تطبيق إجراءات الرعاية الصحية للطلاب المصابين بالأمراض المزمنة داخل المدارس، بما يساعدهم على مواصلة تعليمهم وأداء التقييمات والامتحانات في ظروف تراعي احتياجاتهم الصحية.

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