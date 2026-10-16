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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء المجر يلتقي زيلينسكي للمرة الأولى وسط مساعٍ لتطبيع العلاقات بين البلدين

رئيس الوزراء المجري
رئيس الوزراء المجري
أ ش أ

عقد رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، أول اجتماع ثنائي له مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش اجتماع المجلس الأوروبي، في محادثات حملت دلالات رمزية كبيرة، بعد أشهر من المفاوضات بشأن موعد اللقاء ومكانه.

وذكرت شبكة «يورونيوز» الإخبارية الأوروبية أن كييف وبودابست تنظران إلى الاجتماع باعتباره فرصة لتطبيع العلاقات بين البلدين الجارين، بعد سنوات من التوتر. وخلال فترة تولي رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان السلطة، صُوّرت أوكرانيا في المجر باعتبارها مصدرًا للمخاطر الأمنية، كما خاض أوربان حملات معارضة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وعقب فوز حزب «تيسا» الذي يتزعمه ماجيار في الانتخابات، تعهد باتباع نهج أكثر واقعية وتسوية الخلافات الثنائية. ومع ذلك، واصلت حكومته الإصرار على ضرورة وفاء كييف بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الأقليات، قبل اتخاذ أي خطوات إضافية نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان البرلمان الأوكراني قد أقر، يوم الاثنين الماضي، التشريع الجديد، ووقعه زيلينسكي لاحقًا ليصبح قانونًا. وفي اليوم التالي، فتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن مجموعتين إضافيتين من مجموعات التفاوض الخاصة بالانضمام، بعد أن تخلت المجر عن اعتراضاتها، ليصل بذلك عدد المجموعات التي بدأت المفاوضات بشأنها إلى أربع من أصل ست.

وقال ماجيار، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب الاجتماع، إنه «في خطوة أولى نحو استعادة الثقة المتبادلة، خلصنا إلى أن البرلمان الأوكراني أقر قانون التعليم الخاص بالأقليات وفقًا للاتفاق، وأن الجانب الأوكراني بدأ تنفيذه على الفور».

وأضاف رئيس الوزراء المجري أنه من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات بين حكومتي البلدين على المستوى الوزاري.

وقال ماجيار إنه أكد للرئيس الأوكراني «تضامنه الكامل مع بلاده في الحرب مع روسيا المستمرة منذ ما يقرب من خمس سنوات».

ومن المقرر أن يلتقي ماجيار وزيلينسكي مجددًا في وقت قريب. وقال رئيس الوزراء المجري إن اجتماعًا قد يُعقد خلال فصل الخريف في مدينة بيريجوف بغرب أوكرانيا، التي تُعد مركزًا للأقلية المجرية في البلاد، والبالغ عدد أفرادها نحو 100 ألف شخص.

وقد يزور زيلينسكي بودابست الأسبوع المقبل أيضًا للمشاركة في إحياء الذكرى السبعين لثورة عام 1956، التي تمثل محطة بارزة في تاريخ المجر.

وأكد إيجور جوفكفا، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في مقابلة حصرية مع شبكة «يورونيوز»، أن زيلينسكي تلقى دعوة لزيارة المجر ويدرس إمكانية تلبيتها.

وقال جوفكفا، ردًا على سؤال بشأن دعوة زيلينسكي إلى العاصمة المجرية: «تلقينا دعوة. وسيُقام في 23 أكتوبر حدث لإحياء الذكرى السبعين للثورة المجرية»، مضيفًا أن الرئيس الأوكراني تلقى دعوة للمشاركة في المناسبة، وأنه «سنرى ما سيحدث».

وفي 23 أكتوبر عام 1956، خرج طلاب مجريون إلى الشوارع احتجاجًا على الاحتلال السوفيتي، وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى انتفاضة شعبية، سحقها الجيش الأحمر لاحقًا.

رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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