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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يفتح النار على رئيس رابطة الليجا ويطالبه باستقالة فورية

تيباس
تيباس
مجدي سلامة

أصدر نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، بيانا رسميا، مطالبا خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، باستقالته من منصبه؛ بسبب تشبيه جهود النادي بالتشكيك في نزاهة الحكام بأحد أساليب الدعاية التي انتهجها النظام النازي في ألمانيا.

وكان تيباس قد هاجم ريال مدريد، يوم الجمعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدًا ما تبثه القناة التلفزيونية الخاصة بالنادي، والتي تزعم أن الحكام يتسببون في الإضرار بفرص الفريق في الفوز.

وتعرض القناة بانتظام مقاطع لما تعتبره أخطاءً فادحة ارتكبها حكام من المقرر أن يديروا مباريات مقبلة للفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة.

وقد شبّه تيباس هذا الأسلوب بممارسات جوزيف جوبلز، وزير الدعاية في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وكتب تيباس: "يمتلك ريال مدريد جوقة من الأبواق، والنادي هو من يقودها. السيناريو دائماً هو نفسه: اختيار لقطات تخدم مصالحهم، وتكرار الادعاءات بالتعرض للظلم، وزيادة الشكوك، وتحديد الأعداء. هذا يذكرنا بأساليب الدعاية التي استخدمها جوبلز".

وأضاف تيباس موضحًا: "المقارنة تتعلق بالأساليب المتبعة، وليس بالأيديولوجية، وبالطبع لا علاقة لها بجماهير ريال مدريد".

وفي المقابل، أصدر ريال مدريد بيانًا أكد فيه أن تيباس -الذي دخل في صدامات متكررة على مر السنين مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز- لا يصلح لشغل منصبه الذي يمثل فيه أندية النخبة في إسبانيا، كما طالب النادي بـ "استقالته الفورية".

وأضاف نادي ريال مدريد في بيانه: "إن سلوك خافيير تيباس المتكرر يظهر افتقاراً للحياد والاحترام والنزاهة، وهو ما يتنافى مع مسؤولياته المؤسسية. إن هجماته المستمرة على ريال مدريد، وعلى كل من يطالب بالشفافية والتجديد، تمثل -من وجهة نظر نادينا- آفة حقيقية لكرة القدم الإسبانية".

وكان المدرب جوزيه مورينيو قد أعرب سابقًا عن شكاوى مماثلة، معتبرًا أن ريال مدريد -صاحب الرقم القياسي في الفوز بالدوري الإسباني برصيد 36 لقبًا- يتضرر باستمرار من قرارات الحكام.

وفي سبتمبر الماضي، طالب ريال مدريد باستقالة تيباس بعد أن انتقد النادي بسبب هجومه على طاقم التحكيم عقب الخسارة بنتيجة 2-1 أمام أتلتيكو مدريد. في بيان صدر يوم الجمعة، جدد نادي ريال مدريد شكواه من أن تيباس لم يتخذ إجراءات كافية فيما يتعلق بالتحقيق القضائي الجاري حول مدفوعات يُزعم أن نادي برشلونة قدّمها على مدى عدة سنوات لمسؤول في لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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