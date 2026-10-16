قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: زيلينسكي يتهرب من تحمل المسؤولية والتوجه نحو تسوية سلمية
بيراميدز يفقد خدمات العسقلاني في مباراة الإياب أمام المريخ بنتيو
الكويت ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن الاعتداءات الحوثية على السعودية
رئيسة وزراء الدنمارك تطالب المفوضية الأوروبية بفحص خطة إسبانيا لتسوية أوضاع المهاجرين
فخور بالملكي وأحلم بمزيد من الألقاب.. جود بيلينجهام يحتفل بمباراته الـ150 مع ريال مدريد
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار شمال البلاد.. والطقس خريفي مائل للحرارة حتى 22 أكتوبر
وكيل وزارة العدل اليمنية: الحوثيون يستهدفون التجارة العالمية عبر باب المندب
لا ريبوبليكا: تحقيق إيطالي مع كاتس وبن غفير ومسئولين إسرائيليين بسبب أسطول الصمود
بعد تقدير قوته بنحو 9.9 ريختر.. اليابان تلغي «تحذيرًا خاطئًا» من زلزال مدمر وتعطل مؤقت للقطارات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة
بعد زيادة الضحايا 16.1%.. المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أدرك ساعة الاستجابة قبل أذان المغرب بأدعية للرزق والفرج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فخور بالملكي وأحلم بمزيد من الألقاب.. جود بيلينجهام يحتفل بمباراته الـ150 مع ريال مدريد

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام
إسلام مقلد

احتفل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بوصوله إلى المباراة رقم 150 بقميص ريال مدريد، خلال مواجهة الفريق الملكي أمام روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ليحقق محطة مهمة في مسيرته مع النادي الإسباني، ويؤكد مكانته كأحد أبرز العناصر في تشكيل الفريق.

وجاءت هذه المناسبة؛ لتسلط الضوء على مسيرة بيلينجهام مع ريال مدريد، بعدما نجح في ترسيخ حضوره داخل صفوف الفريق رغم صغر سنه، بفضل إمكاناته الفنية وشخصيته القيادية وقدرته على التأثير في أداء زملائه.

ريال مدريد يكرم بيلينجهام بعد الوصول إلى 150 مباراة

شهدت مدينة ريال مدريد الرياضية «فالديبيباس» تكريم جود بيلينجهام، عقب وصوله إلى 150 مباراة بقميص الفريق الملكي، حيث تسلم اللاعب قميصًا تذكاريًا يحمل الرقم 150، في لفتة تعكس تقدير النادي لما قدمه منذ انضمامه إلى صفوفه.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مشوار لاعب الوسط الإنجليزي، الذي أصبح أحد الأسماء المهمة في حسابات الجهاز الفني، بفضل قدرته على تقديم الإضافة في مختلف أدوار خط الوسط والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق.

بيلينجهام: اللعب لريال مدريد مصدر فخر كبير

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أعرب بيلينجهام عن سعادته وفخره بالوصول إلى هذا الرقم، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره مع النادي الملكي لسنوات طويلة.

وقال النجم الإنجليزي: «أنا سعيد وفخور للغاية، ومن دواعي سروري دائمًا اللعب لهذا النادي، وآمل أن يستمر ذلك لسنوات عديدة مقبلة».

وأضاف بيلينجهام، معبرًا عن قيمة ارتداء القميص الأبيض بالنسبة إليه: «ريال مدريد يعني لي الكثير لأنه أكبر نادٍ في العالم، إنه لشرف عظيم أن ألعب هنا وأن أصل إلى 150 مباراة».

وتعكس تصريحات اللاعب مدى ارتباطه بالنادي الإسباني، الذي أصبح محطة أساسية في مسيرته الاحترافية، وسط تطلعاته لتحقيق المزيد من الإنجازات وحصد الألقاب خلال المواسم المقبلة.

جود بيلينجهام يتحدث عن دوره وطموحاته مع الملكي

وتطرق لاعب وسط ريال مدريد إلى دوره داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه لا يزال في الثالثة والعشرين من عمره، لكنه يستمتع بالمسؤوليات التي يتحملها داخل المجموعة، ويتطلع إلى مواصلة التطور والمساهمة في تحقيق البطولات.

وقال بيلينجهام: «عمري 23 عامًا، لذا إذا كنت لاعبًا مخضرمًا، فأنا أستمتع بدوري في الفريق، وآمل أن نتمكن من التطور والفوز بالألقاب».

وتكشف هذه التصريحات عن طموح اللاعب في مواصلة تقديم مستويات قوية، إلى جانب سعيه للمساعدة في بناء فريق قادر على المنافسة على مختلف البطولات، في ظل المكانة الكبيرة التي يحتلها ريال مدريد على الساحة الأوروبية.

رسالة بيلينجهام قبل المباريات المقبلة

وفي ختام حديثه، شدد بيلينجهام على أهمية مواصلة العمل والتطور، مؤكدًا أن بعض المباريات قد تكون أكثر صعوبة من غيرها، لكن الفريق مطالب بالحفاظ على تركيزه وتحقيق الانتصارات في المواجهات المقبلة.

وقال نجم ريال مدريد: «أحيانًا تكون هناك مباريات أصعب قليلًا، لكننا فزنا في معظمها، وعلينا مواصلة العمل والتطور وتحقيق الانتصارات في المواجهات المقبلة».

ويأمل بيلينجهام أن تكون مباراة الـ150 نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من النجاحات مع ريال مدريد، في ظل تطلعاته لمواصلة التألق والمساهمة في حصد الألقاب، وتعزيز مكانته بين أبرز لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية.

جود بيلينجهام بيلينجهام ريال مدريد روما دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

جـ ثة

قرار من النيابة بشأن وفاة رضيع بالهرم

المتهم

استدرجها داخل عقار مهجور .. القبض على المتهم تعدى على طفلة بالإسكندرية

محكمة

حبس خفير بإحدى شركات المقاولات لاتهامه بفرض إتاوات

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد