فخور بالملكي وأحلم بمزيد من الألقاب.. جود بيلينجهام يحتفل بمباراته الـ150 مع ريال مدريد

احتفل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بوصوله إلى المباراة رقم 150 بقميص ريال مدريد، خلال مواجهة الفريق الملكي أمام روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ليحقق محطة مهمة في مسيرته مع النادي الإسباني، ويؤكد مكانته كأحد أبرز العناصر في تشكيل الفريق.

وجاءت هذه المناسبة؛ لتسلط الضوء على مسيرة بيلينجهام مع ريال مدريد، بعدما نجح في ترسيخ حضوره داخل صفوف الفريق رغم صغر سنه، بفضل إمكاناته الفنية وشخصيته القيادية وقدرته على التأثير في أداء زملائه.

ريال مدريد يكرم بيلينجهام بعد الوصول إلى 150 مباراة

شهدت مدينة ريال مدريد الرياضية «فالديبيباس» تكريم جود بيلينجهام، عقب وصوله إلى 150 مباراة بقميص الفريق الملكي، حيث تسلم اللاعب قميصًا تذكاريًا يحمل الرقم 150، في لفتة تعكس تقدير النادي لما قدمه منذ انضمامه إلى صفوفه.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مشوار لاعب الوسط الإنجليزي، الذي أصبح أحد الأسماء المهمة في حسابات الجهاز الفني، بفضل قدرته على تقديم الإضافة في مختلف أدوار خط الوسط والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق.

بيلينجهام: اللعب لريال مدريد مصدر فخر كبير

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أعرب بيلينجهام عن سعادته وفخره بالوصول إلى هذا الرقم، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره مع النادي الملكي لسنوات طويلة.

وقال النجم الإنجليزي: «أنا سعيد وفخور للغاية، ومن دواعي سروري دائمًا اللعب لهذا النادي، وآمل أن يستمر ذلك لسنوات عديدة مقبلة».

وأضاف بيلينجهام، معبرًا عن قيمة ارتداء القميص الأبيض بالنسبة إليه: «ريال مدريد يعني لي الكثير لأنه أكبر نادٍ في العالم، إنه لشرف عظيم أن ألعب هنا وأن أصل إلى 150 مباراة».

وتعكس تصريحات اللاعب مدى ارتباطه بالنادي الإسباني، الذي أصبح محطة أساسية في مسيرته الاحترافية، وسط تطلعاته لتحقيق المزيد من الإنجازات وحصد الألقاب خلال المواسم المقبلة.

جود بيلينجهام يتحدث عن دوره وطموحاته مع الملكي

وتطرق لاعب وسط ريال مدريد إلى دوره داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه لا يزال في الثالثة والعشرين من عمره، لكنه يستمتع بالمسؤوليات التي يتحملها داخل المجموعة، ويتطلع إلى مواصلة التطور والمساهمة في تحقيق البطولات.

وقال بيلينجهام: «عمري 23 عامًا، لذا إذا كنت لاعبًا مخضرمًا، فأنا أستمتع بدوري في الفريق، وآمل أن نتمكن من التطور والفوز بالألقاب».

وتكشف هذه التصريحات عن طموح اللاعب في مواصلة تقديم مستويات قوية، إلى جانب سعيه للمساعدة في بناء فريق قادر على المنافسة على مختلف البطولات، في ظل المكانة الكبيرة التي يحتلها ريال مدريد على الساحة الأوروبية.

رسالة بيلينجهام قبل المباريات المقبلة

وفي ختام حديثه، شدد بيلينجهام على أهمية مواصلة العمل والتطور، مؤكدًا أن بعض المباريات قد تكون أكثر صعوبة من غيرها، لكن الفريق مطالب بالحفاظ على تركيزه وتحقيق الانتصارات في المواجهات المقبلة.

وقال نجم ريال مدريد: «أحيانًا تكون هناك مباريات أصعب قليلًا، لكننا فزنا في معظمها، وعلينا مواصلة العمل والتطور وتحقيق الانتصارات في المواجهات المقبلة».

ويأمل بيلينجهام أن تكون مباراة الـ150 نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من النجاحات مع ريال مدريد، في ظل تطلعاته لمواصلة التألق والمساهمة في حصد الألقاب، وتعزيز مكانته بين أبرز لاعبي خط الوسط في كرة القدم العالمية.