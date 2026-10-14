عقوبة على الأبواب.. هل يتلقى ريال مدريد ضربة موجعة قبل الكلاسيكو؟

باتت مشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة مهددة بعدما تحولت واقعة طرده أمام فياريال إلى أزمة تأديبية تترقب إدارة النادي الملكي تداعياتها قبل أيام قليلة من القمة المرتقبة بين الغريمين يوم 25 أكتوبر الجاري.

ولا تتوقف حسابات ريال مدريد عند خسارة أحد أبرز عناصره الهجومية في مباراة بحجم الكلاسيكو بل تمتد إلى طبيعة المخالفة التي تسببت في طرد اللاعب وما تضمنه تقرير حكم المباراة من تفاصيل قد تجعل العقوبة تتجاوز الإيقاف لمباراة واحدة وتضع الجهاز الفني أمام احتمالات صعبة في توقيت بالغ الحساسية من الموسم.

وتترقب إدارة النادي الملكي صدور القرار التأديبي بشأن فينيسيوس وسط مخاوف من أن تمتد العقوبة إلى مباراتين على الأقل وهو ما يعني غيابه عن مواجهة إشبيلية المقبلة في الدوري الإسباني ثم الكلاسيكو أمام برشلونة في ضربة محتملة لطموحات الفريق في واحدة من أهم مباريات الموسم.

لماذا يواجه فينيسيوس خطر الغياب عن الكلاسيكو؟

تعود الأزمة إلى مباراة ريال مدريد وفياريال التي شهدت واقعة مثيرة للجدل خلال إحدى هجمات الفريق الملكي بعدما نجح فينيسيوس في وضع الكرة داخل الشباك قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويستدعي حكم اللقاء لمراجعة ما حدث.

وأظهرت الإعادة قيام النجم البرازيلي بجذب شعر ناثان ساليبا لاعب فياريال ليقرر الحكم إلغاء الهدف وإشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب ريال مدريد في واقعة قلبت مسار الهجمة إلى أزمة تحكيمية وتأديبية قد تمتد آثارها إلى الكلاسيكو.

وجاء في تقرير الحكم أن فينيسيوس جذب شعر أحد المنافسين والكرة في حالة لعب من دون وجود تنافس بينهما على الكرة وهي نقطة جوهرية في تحديد العقوبة المنتظرة وفقًا للوائح الانضباط المعمول بها في الكرة الإسبانية.

وتنص المادة 121 من اللائحة التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم على إمكانية إيقاف اللاعب مباراتين عند ارتكاب مخالفة في موقف لا توجد فيه فرصة للمنافسة على الكرة وهو ما يضع اللاعب البرازيلي أمام احتمال الغياب عن مواجهتي إشبيلية وبرشلونة.

وبذلك لم تعد المسألة مرتبطة فقط بالبطاقة الحمراء التي حصل عليها فينيسيوس وإنما أصبحت مرتبطة بتوصيف الواقعة في تقرير الحكم ومدى انطباق النص التأديبي عليها وهو ما سيحدد مصير اللاعب في المباراتين المقبلتين.

تقرير الحكم يزيد مخاوف ريال مدريد

لم تتوقف تفاصيل الأزمة عند واقعة جذب شعر لاعب فياريال إذ تضمن تقرير الحكم أيضًا الإشارة إلى رد فعل فينيسيوس عقب طرده وهو ما قد يزيد من تعقيد موقفه أمام الجهات التأديبية.

وأوضح الحكم في تقريره أن اللاعب بعد إشهار البطاقة الحمراء واصل الاعتراض بصوت مرتفع واقترب منه بطريقة وصفها بالعدوانية قبل أن يتدخل زملاؤه للسيطرة عليه مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من تمييز كلمات محددة قالها اللاعب.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية إضافية لأنها تفتح الباب أمام دراسة ما حدث عقب الطرد إلى جانب المخالفة الأصلية التي أدت إلى خروج اللاعب من المباراة.

وكان الحكم الإسباني السابق إدواردو إيتورالدي غونزاليس قد رجح إمكانية تعرض فينيسيوس لعقوبة تتراوح بين مباراتين وثلاث مباريات في تقدير يعكس حجم المخاوف المحيطة بموقف اللاعب وإن كان القرار النهائي يظل من اختصاص الجهات التأديبية المختصة.

وبالنسبة إلى ريال مدريد فإن صدور عقوبة تمتد إلى مباراتين سيعني فقدان لاعب يتمتع بقدرات كبيرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى بينما قد يفرض تمديد الإيقاف حسابات إضافية على الجهاز الفني قبل استحقاقات الفريق المقبلة.

هل يحرم القرار ريال مدريد من فينيسيوس أمام برشلونة؟

تمثل مواجهة برشلونة الاختبار الأهم في حسابات ريال مدريد خلال الفترة المقبلة ليس فقط بسبب قيمتها التنافسية ولكن أيضًا لما تحمله مباريات الكلاسيكو من أهمية جماهيرية وإعلامية كبيرة وتأثير محتمل على مسار المنافسة في الدوري الإسباني.

وفي حال إيقاف فينيسيوس مباراتين سيغيب اللاعب عن مواجهة إشبيلية المقررة يوم الأحد قبل أن يفقد ريال مدريد خدماته في لقاء برشلونة يوم 25 أكتوبر الجاري.

أما إذا قررت الجهات التأديبية توقيع عقوبة أطول فقد تمتد آثارها إلى المباراة التالية أمام راسينج سانتاندير وهو ما سيزيد من حجم الغياب المحتمل للنجم البرازيلي عن مباريات الدوري.

وتكمن المشكلة بالنسبة إلى الفريق الملكي في أن فينيسيوس لا يمثل مجرد خيار هجومي إضافي بل يعد أحد العناصر القادرة على منح الفريق حلولًا في المواجهات التي تحتاج إلى السرعة والمهارة والقدرة على اختراق الدفاعات وهي سمات تكتسب أهمية خاصة أمام منافس بحجم برشلونة.

وفي المقابل لا يمكن الجزم بغياب اللاعب عن الكلاسيكو قبل صدور القرار الرسمي إذ تظل مدة الإيقاف هي العامل الحاسم في تحديد موقفه بينما يبقى ريال مدريد في انتظار حسم الملف لمعرفة الخيارات المتاحة أمام جهازه الفني.

موقف ريال مدريد من الطعن على العقوبة

من المنتظر أن يدرس ريال مدريد القرار التأديبي فور صدوره مع إمكانية اللجوء إلى الاستئناف في محاولة لتقليص العقوبة أو إلغائها وفقًا للأسس القانونية المتاحة أمام النادي.

لكن الصياغة الواردة في تقرير الحكم قد تجعل مهمة النادي أكثر صعوبة خصوصًا أن التقرير أشار صراحة إلى عدم وجود تنافس على الكرة بين فينيسيوس ولاعب فياريال وقت وقوع المخالفة.

ويمثل هذا التفصيل نقطة أساسية في توصيف الواقعة الأمر الذي قد يحد من فرص الاعتماد على تفسيرات مختلفة للحادثة في محاولة تغيير القرار.

ومع ذلك فإن استبعاد إمكانية نجاح الطعن بصورة قاطعة يظل أمرًا سابقًا لأوانه إلى أن تتضح حيثيات القرار الرسمي وما سيستند إليه النادي في أي تحرك قانوني.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يسعى فيه ريال مدريد إلى الحفاظ على استقرار فريقه وتجنب فقدان عناصر مؤثرة قبل المواجهات الكبرى خصوصًا أن الغياب المحتمل لفينيسيوس قد يفرض تعديلات على الخيارات الهجومية وطريقة التعامل مع دفاع برشلونة.