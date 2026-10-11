غضب داخل ريال مدريد بسبب التحكيم.. مقارنة بين طرد فينيسيوس وحالة فالفيردي تشعل الجدل

تتواصل حالة الغضب داخل ريال مدريد بسبب القرارات التحكيمية، رغم الفوز الصعب على فياريال، بعدما أبدى عدد من لاعبي الفريق الملكي اعتراضهم على ما وصفوه بالتفاوت في التعامل مع الحالات المثيرة للجدل، خاصة عند مقارنة طرد البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب شد شعر أحد المنافسين، بعدم احتساب مخالفة ضد فيدي فالفيردي في مباراة سابقة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، لم تتوقف حالة الجدل داخل غرفة ملابس ريال مدريد عقب الانتصار على فياريال، إذ أبدى اللاعبون استغرابهم من بعض القرارات التي شهدتها المباراة، إلى جانب اعتراضاتهم على حالات تحكيمية سابقة اعتبروا أنها لم تحصل على التقدير نفسه.

لاعبو ريال مدريد يعترضون على تفاوت القرارات التحكيمية

لم يكن طرد فينيسيوس جونيور وحده سبب الاعتراضات داخل صفوف ريال مدريد، فعلى الرغم من إقرار بعض اللاعبين بإمكانية صحة العقوبة، فإنهم أبدوا استياءهم مما اعتبروه تجاهلًا لتدخلات أخرى كان من الممكن أن تصب في مصلحة الفريق، ومن بينها الواقعة التي تعرض لها فيدي فالفيردي خلال مباراة الديربي السابقة.

ونقلت الصحيفة عن أحد اللاعبين داخل غرفة ملابس الفريق الملكي، عقب الفوز على فياريال مساء السبت، قوله: «لا يمكن أن يؤدي شد الشعر إلى بطاقة حمراء، بينما تمر دون عقاب التدخل الذي تعرض له فالفيردي في المباراة الماضية».

وتعكس هذه التصريحات حجم الجدل داخل الفريق بشأن معايير اتخاذ القرارات التحكيمية، خصوصًا مع شعور اللاعبين بأن بعض الحالات المتشابهة لا تحظى بالمعاملة نفسها من الحكام.

البطاقات التحكيمية تزيد غضب لاعبي ريال مدريد

وامتدت اعتراضات لاعبي ريال مدريد إلى عدد البطاقات التي أشهرها الحكم خلال مواجهة فياريال، بعدما حصل لاعبو الفريق الملكي على خمس بطاقات صفراء وبطاقة حمراء، رغم ارتكابهم ثمانية أخطاء فقط، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

في المقابل، حصل لاعبو فياريال على بطاقتين صفراوين، رغم ارتكابهم 13 مخالفة، وهو ما زاد من شعور لاعبي ريال مدريد بوجود تفاوت في التعامل مع الالتحامات والأخطاء خلال اللقاء.

كما أبدى لاعبو الفريق استياءهم مما وصفوه بالتعامل المتعالي من جانب مساعدي الحكم دياز دي ميرا والحكم الرابع، وشهدت المباراة عدة لحظات من التوتر، من بينها مشادات مع جوزيه مورينيو.

وأنهى مدرب ريال مدريد المباراة في حالة غضب شديدة، قبل أن يقرر عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، في موقف عكس حجم التوتر الذي صاحب المواجهة.

ونقل التقرير عن مورينيو قوله للمقربين منه: «لن أتحدث لأنني أريد الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراتي إشبيلية وبرشلونة».

فينيسيوس يوضح حقيقة الواقعة لزملائه

كان فينيسيوس جونيور الأكثر تأثرًا بالأحداث التي شهدتها المباراة، بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يشارك ويساهم في تنشيط الجانب الهجومي لريال مدريد، ثم يتعرض للطرد في واقعة تصدرت عناوين الأخبار عقب المواجهة.

وبحسب التقرير، أوضح اللاعب البرازيلي لزملائه أن احتكاكه مع ساليبا جاء بصورة غير متعمدة، مؤكدًا أنه لم يقصد إيذاء منافسه، الذي واصل اللعب خلال الهجمة التي انتهت بإلغاء هدف للمهاجم البرازيلي.

وأبدى عدد من لاعبي ريال مدريد اقتناعهم برواية زميلهم، ورددوا، وفقًا لما نقلته الصحيفة: «إنه غير قادر على فعل ذلك».

لكن تدوين الحكم دياز دي ميرا تفاصيل الواقعة في تقرير المباراة يضع اللاعب أمام احتمال التعرض لعقوبة إيقاف تتجاوز مباراة واحدة، في انتظار القرار النهائي للجنة الانضباط.

ريال مدريد يتوقع غياب فينيسيوس عن الكلاسيكو

وفي ظل العقوبة المنتظرة، يتوقع ريال مدريد غياب فينيسيوس جونيور عن مواجهة برشلونة المقررة يوم 25 أكتوبر، إذ تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن الإيقاف قد يصل إلى ثلاث مباريات، مع احتمالية ألا تقل العقوبة عن مباراتين حتى في حال نجاح النادي في الاستئناف.

ويمثل غياب النجم البرازيلي ضربة محتملة للفريق الملكي قبل الكلاسيكو، نظرًا لدوره في صناعة الفرص والاختراقات الهجومية، خاصة في المواجهات الكبرى التي تحتاج إلى حلول فردية قادرة على تغيير مجريات اللعب.

ومن المنتظر أن يترقب ريال مدريد القرار التأديبي النهائي، مع دراسة الخطوات القانونية المتاحة لتقليص مدة الإيقاف، في محاولة للحفاظ على فرص مشاركة اللاعب في أكبر قدر ممكن من المباريات المقبلة.

ريال مدريد يستأنف ضد بطاقة كوناتي الصفراء

وفي المقابل، يستعد ريال مدريد لتقديم استئناف ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها كوناتي في الدقائق الأخيرة من مواجهة فياريال، إثر مخالفة احتسبها الحكم ضد جيرارد مورينو.

ويرى النادي الملكي أن اللقطات المصورة تظهر عدم وجود احتكاك من جانب مدافعه مع مهاجم فياريال، وهو ما يدفعه إلى المطالبة بإلغاء البطاقة الصفراء.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنسبة إلى اللاعب، إذ ستكون البطاقة الصفراء الرابعة له خلال ثماني مباريات فقط في الدوري الإسباني، إذا تقرر تثبيتها.

وتبدو الأرقام مختلفة مقارنة بمشاركاته في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما حصل على سبع بطاقات صفراء خلال 36 مباراة، وهو ما يضيف بُعدًا آخر إلى اعتراض ريال مدريد على الإنذار الأخير.

أزمة التحكيم تلقي بظلالها على استعدادات ريال مدريد

وتأتي التطورات الأخيرة في وقت يستعد فيه ريال مدريد لمواجهتين مهمتين أمام إشبيلية وبرشلونة، وسط حالة من التوتر بسبب القرارات التحكيمية والعقوبات المحتملة على بعض لاعبيه.

وبينما ينتظر النادي حسم موقف فينيسيوس جونيور، يسعى أيضًا إلى إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها كوناتي، في ملفين قد يؤثران على خيارات الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.