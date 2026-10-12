ريال مدريد يستأنف على طرد فينيسيوس جونيور أمام فياريال

أكدت بعض التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد قرر التقدم باستئناف على الطرد الذي حصل عليه فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الملكي أمام فياريال في الجولة الماضية ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

وأوضحت التقارير أن الريال لا يضع آمالًا كبيرة على تقليص العقوبة على اللاعب بعد الاستئناف لكنه يقوم بمحاولة أخيرة.

وتعرض فينيسيوس للطرد في مباراة ريال مدريد الماضية أمام فياريال بعدما قام بشد لاعب فريق فياريال من شعره.

ويتخوف مسئولو الريال من غياب فينيسيوس عن مباريات طويلة وضمان تقليص العقوبة لعودته في أسرع وقت إلى الفريق.