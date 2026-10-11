فينيسيوس مهدد بالغياب عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بسبب عقوبة الإيقاف

بات البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مهددًا بالغياب عن مواجهة برشلونة المرتقبة، بعد طرده خلال مباراة فريقه أمام فياريال، في انتظار القرار النهائي للجنة الانضباط بشأن العقوبة المقررة ضده.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تتوقع إيقاف اللاعب لمدة 3 مباريات، مع إمكانية تقديم استئناف لمحاولة تقليص العقوبة إلى مباراتين، رغم أن النادي بدأ التعامل مع احتمالية غيابه عن الكلاسيكو باعتبارها الأقرب.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد إشبيلية قبل لقاء برشلونة، المقرر إقامته يوم 25 أكتوبر على ملعب كامب نو، وهو ما يجعل غياب فينيسيوس عن المواجهة المرتقبة محتملًا حتى في حال قبول الاستئناف وتقليص مدة الإيقاف.

وتعود الأزمة إلى طرد اللاعب في الدقيقة 73 أمام فياريال، بعدما أوضح الحكم دياز دي ميرا في تقريره أن فينيسيوس شد شعر أحد لاعبي المنافس أثناء سير اللعب، من دون وجود تنافس مباشر بينهما على الكرة.

وقد يكون لهذا التفصيل تأثير في تحديد طبيعة العقوبة، إذ يمكن أن تنظر اللجنة التأديبية إلى الواقعة باعتبارها مخالفة تستحق إيقافًا يتجاوز مباراة واحدة.

ولم تتوقف تفاصيل الواقعة عند الطرد، إذ أشار تقرير الحكم إلى استمرار فينيسيوس في الاحتجاج بصوت مرتفع، واقترابه منه بطريقة عدوانية، قبل تدخل عدد من زملائه لإبعاده، وهي تفاصيل قد تؤخذ في الاعتبار عند تحديد العقوبة النهائية.

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه النجم البرازيلي انتقادات بسبب مستواه وتصرفاته خلال بداية الموسم، بعدما بدأ مواجهة فياريال على مقاعد البدلاء قبل مشاركته وخروجه بالبطاقة الحمراء.

وفي حال صدور عقوبة الإيقاف المتوقعة، سيواجه ريال مدريد احتمال فقدان أحد أبرز عناصره الهجومية أمام برشلونة، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ورغم ذلك، يبقى موقف فينيسيوس النهائي مرهونًا بقرار اللجنة التأديبية، وما إذا كان ريال مدريد سينجح في تخفيف العقوبة عبر الاستئناف.