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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تطوير مدرسة التربية الفكرية في رابع محطات جولة «مستقبل وطن» بسوهاج

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

واصل وفد الأمانة المركزية بـ حزب مستقبل وطن، جولته بمحافظة سوهاج، حيث تفقد الوفد، الذي يضم النائبان عبد الهادى القصبى، وحسام الخولى، نائبى رئيس الحزب، يرافقهما كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، وعدد من الأمناء المساعدين بالحزب والأمناء المركزيين، وعلي مبارك، أمين الحزب بمحافظة سوهاج، إلى جانب أعضاء هيئة مكتب الحزب وقياداته بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب، مدرسة التربية الفكرية بشارع المخبز الآلي بمدينة سوهاج، للوقوف على أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي نفذها الحزب بالمدرسة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية ومعيشية ملائمة لاحتياجاتهم.

فعاليات مستقبل في المحافظات

وتأتي الزيارة ضمن برنامج الفعاليات الخدمية الذي تنفذه الأمانة العامة للحزب بالمحافظة، ويستهدف دعم المؤسسات الخدمية، والاستجابة للاحتياجات الفعلية التي تم رصدها بمختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت أعمال التطوير والصيانة رفع كفاءة عدد من المرافق الحيوية بالمدرسة، من بينها دورات المياه والمطبخ وقاعة تناول الطعام وغرف المبيت، إلى جانب تحسين التجهيزات الداخلية، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للطلاب والعاملين، ويساعد على الاستفادة من إمكانات المدرسة بصورة أفضل.

ومن جانبه، أكد النائب عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، أن الحزب يولي اهتمام كبير لدعم المنشآت التعليمية ورفع كفاءة، في إطار العمل على تلبية احتياجات المؤسسات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

دعم الطلاب والعاملين بالمدارس

بينما أشار النائب حسام الخولى نائب رئيس الحزب، إلى أن تحسين البيئة التعليمية وتوفير التجهيزات المناسبة يمثلان جانبًا مهمًا من جهود الحزب فى دعم الطلاب والعاملين بالمدارس.

وتأتي هذه الفاعلية ضمن سلسلة من الجولات يجريها حزب مستقبل وطن في كافة المحافظات، لتنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة الخدمية في قطاعات متنوعة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد لقاءات تنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب وافتتاح مقاره بالمحافظات.

وكانت قيادات الحزب قد زارت محافظات القليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية، فيما تتواصل الفعاليات بمحافظة سوهاج، في إطار برنامج الحزب الذي يتضمن أنشطة خدمية متنوعة تستهدف عددًا من القطاعات، وفقًا لما أعلنه الحزب.

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