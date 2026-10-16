نائب محافظ أسوان : إجتماع تنسيقى لتنفيذ قوافل طبية مجانية بمركزى كوم أمبو وإدفو ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للجهات المختصة بالتنسيق مع ممثلى بنك الشفاء المصرى لتنفيذ قوافل طبية مجانية بنطاق مركزى كوم أمبو وإدفو خلال الأيام القادمة بما يسهم فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية ، تحت مظلة مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

قوافل طبية برعاية رئيس الوزراء وإشراف اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء

ويتم تنظيم هذه القوافل برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، وبالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية الهادفة إلى توفير الخدمات الصحية والعلاجية للأهالى بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

محافظ أسوان يشيد بجهود الفرق الطبية فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالجهود التى يتم بذلها من خلال القوافل الطبية التابعة لمجلس الوزراء ، مثمناً دور فريق العمل من أطباء وأطقم تمريض فى خدمة المواطنين ، وخاصة أن هذه الجهود تسهم فى الإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطن الأسوانى ، وتوفير خدمات طبية متميزة وفقاً لأعلى معايير الجودة.

جهود متنوعة

إجتماع تنسيقى برئاسة نائب المحافظ لوضع الترتيبات التنفيذية للقوافل

وفى هذا السياق ، ترأس أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى مع الجهات المختصة لبحث الترتيبات اللازمة لتنفيذ القوافل الطبية بالتعاون مع بنك الشفاء المصرى ، وتحديد آليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان إنتظام تقديم الخدمات ووصولها إلى المواطنين بالمناطق المستهدفة ، وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها .

كشوفات وعلاج وتحاليل وأشعة ونظارات طبية بالمجان

وتستهدف القوافل إجراء الكشوفات الطبية فى مختلف التخصصات ، وصرف الأدوية والعلاجات بالمجان ، إلى جانب إجراء التحاليل الطبية والأشعة اللازمة للحالات المرضية ، فضلاً عن تحويل الحالات التى تستدعى تدخلاً جراحياً إلى مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشام ل، على أن تجرى العمليات على نفقة الجهات الداعمة بما يضمن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والعلاجية للمستفيدين .