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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا لاحتفالات تعامد الشمس بأبو سمبل.. الرعاية الصحية بأسوان تشارك في التأمين الطبي

تعامد الشمس
تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

ترأس الدكتور محمد نشأت رئيس قطاع الصعيد غرفه طوارئ استعداد فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، للمشاركة في فاعليات التأمين الطبي لاحتفالات تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، والتي مقرر حدوثها يومي 21 و22 من شهر أكتوبر الجاري.

يأتى ذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، وبتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس قطاع الصعيد أن الهيئة تشارك في التأمين الطبي للفعاليات من خلال توفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والزائرين والسائحين، إلى جانب ضمان سرعة الاستجابة والتدخل الطبي في حالات الطوارئ، بما يسهم في توفير بيئة آمنة للمشاركين طوال فترة الاحتفالات.

تعامد الشمس

كما أشار رئيس قطاع الصعيد أنه استمرار انعقاد غرفة طوارئ برئاسته بدءًا من مطلع الأسبوع القادم، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، والتنسيق المستمر بين الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات وتقديم الخدمات الطبية اللازمة على مدار الساعة.

وأضاف أن الاستعدادات شملت التأكد من توافر الأطقم الطبية بمختلف التخصصات، وكفاية الأدوية والمستلزمات الطبية، وجاهزية أقسام الطوارئ والخدمات الطبية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات طارئة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة على مدار الساعة.

وتأتي مشاركة الهيئة في إطار دورها في توفير الرعاية الصحية والتأمين الطبي للفعاليات والأحداث الكبرى، ودعم الفعاليات السياحية والثقافية التي تستضيفها محافظة أسوان، بما يضمن إقامة الاحتفالات في أجواء آمنة، ويعكس جاهزية منظومة الرعاية الصحية لخدمة المواطنين والزائرين والسائحين.

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