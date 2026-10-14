نائب محافظ أسوان: تكثيف التنسيقات البينية لسرعة إنجاز مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من المشروعات المستهدفة بنهاية العام الحالى بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى المعيشة داخل 100 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “ حياة كريمة ”، ودفع معدلات الإنجاز للإنتهاء من المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة.

تنسيقات مكثفة لتسريع معدلات الإنجاز

وفى هذا الصدد، عقد أسامة رزق داود نائب المحافظ اجتماعا، بحضور المهندسة سوزان متولى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد رمضان مدير إدارة الهندسة بفرع الهيئة العامة للسكك الحديدية بأسوان ، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المشتركة ، والعمل على تذليل أى معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

التشغيل التجريبى لمشروعات الصرف الصحى

وشهد الاجتماع تأكيد نائب المحافظ على أهمية تعزيز التنسيقات البينية بين الجهات المعنية، وتحديد برنامج زمنى واضح للإنتهاء من الأعمال المتبقية تمهيداً للتشغيل التجريبى لمشروعات الصرف الصحى ودخولها الخدمة، والإستفادة من الإستثمارات التى تم ضخها فى تنفيذ هذه المشروعات، بما يحقق مردوداً إيجابياً ملموساً على جودة الحياة للمواطن الأسوانى.

كما تم التأكيد على ضرورة إستمرار المتابعة الميدانية والتنسيق المباشر بين الجهات المنفذة لضمان الإلتزام بالتوقيتات المحددة ، وتسريع وتيرة العمل ، وتحقيق المستهدفات التنموية للمبادرة الرئاسية بما يتماشى مع توجهات الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.