منطقة أسوان الأزهرية تعقد اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ المشروع القومي لمواجهة السمنة والنحافة

عقد سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع القومي لمواجهة السمنة والنحافة وتجنب الخمول البدني لطلاب المرحلة الابتدائية، لمناقشة آليات تنفيذ المشروع ووضع خطة عمل محددة لضمان تحقيق أهدافها، وذلك في إطار الاهتمام بصحة الطلاب وتعزيز الوعي الصحي داخل المعاهد الأزهرية.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور مصطفى عبد الجليل، مدير التعليم الإعدادي بالمنطقة، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمشروع بالمنطقة الدكتورة نعمة أحمد، وسامح حسنى، وأيمن جمال.

مشروع قومي

وتناول الاجتماع بحث آليات تنفيذ المشروع، وتحديد الأدوار والمسئوليات بين الجهات المعنية، إلى جانب وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة والإجراءات اللازمة، بما يسهم في الكشف المبكر عن مشكلات السمنة والنحافة لدى الطلاب، ونشر الوعي بأهمية التغذية السليمة والعادات الصحية، والحد من الآثار المترتبة عليهما.

وأكد مدير عام المنطقة أهمية تكاتف جهود أعضاء اللجنة التنفيذية والتنسيق المستمر فيما بينهم، لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة وتحقيق أهدافها، بما يدعم صحة الطلاب ويسهم في توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة داخل المعاهد الأزهرية.

ويرتكز المشروع على بناء منظومة صحية وتربوية مستدامة تستهدف جميع طلاب المرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية من خلال التكامل بين جهود التثقيف والتوعية الميدانية.