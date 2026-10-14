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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان : تنسيق مكثف مع البترول لإحكام الرقابة على تداول المنتجات ومحطات الوقود

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، على وجود تنسيق متواصل ومستمر مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ، والمهندس أيمن عبد البديع نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع لإحكام الرقابة على حركة تداول المنتجات البترولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات الحازمة والرادعة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الرقابة على الأسواق ، وإحكام السيطرة على منظومة تداول المنتجات البترولية لمنع أى ممارسات غير مشروعة تضر بحقوق الدولة أو تمس الدعم الموجه للمواطنين. 

إجتماع تنسيقى لتعزيز الرقابة على منظومة تداول الوقود

وفى هذا السياق ، ترأس السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ الإجتماع التنسيقى مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول ، برئاسة المهندس تامر عويس ، وبحضور المهندس أحمد مصلحى مقرر اللجنة، وعبد الناصر كامل عضو اللجنة .

وخلال الإجتماع ، نقل نائب المحافظ تعليمات محافظ أسوان المشددة بشأن ضرورة تعزيز التكاتف والتعاون بين اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية ومديرية التموين ومباحث التموين، للتصدى لكافة صور المخالفات والتجاوزات المتعلقة بمنظومة تداول الوقود، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط داخل محطات الوقود بمختلف أنحاء المحافظة .

لجان ثابتة وغرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة التداول

وشهد الإجتماع الاتفاق على تفعيل لجان رقابية ثابتة داخل محطات الوقود ، تضم مسؤولين من قطاعى البترول والتموين ، إلى جانب تشغيل عدد 2 سيارة صهريجية لدعم منظومة توفير المنتجات البترولية ، والعمل على إنشاء غرفة عمليات مركزية بالمحافظة داخل إحدى محطات الوقود بمدينة أسوان لتكثيف أعمال المتابعة والرصد الميدانى ، ورصد المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ، مع التنسيق المستمر مع المحافظة لمتابعة الكميات الواردة والمنصرفة ، والتأكد من انتظام سير العمل بالمحطات بصورة دائمة .

كاميرات مراقبة وتكثيف الحملات لمنع التهريب والبيع بالسوق السوداء

كما تم الإتفاق على العمل لتركيب كاميرات مراقبة بمحطات الوقود ، وإصلاح الكاميرات المعطلة ، إلى جانب تكثيف أعمال اللجنة المركزية بمحافظة أسوان بما يسهم فى إحكام السيطرة على حركة تداول المنتجات البترولية ، ومنع أى ممارسات غير مشروعة ، والحد من التلاعب بالكميات المقررة ، والتصدى لمحاولات التهريب والبيع بالسوق السوداء .

وتأتى هذه الإجراءات لضمان توافر المنتجات البترولية وتلبية إحتياجات المواطنين والأنشطة المختلفة بالمحافظة ، والحفاظ على انتظام العمل بمحطات الوقود والمظهر الحضارى أمامها ، خاصة فى ظل توافر منتجات البنزين بأنواعه والسولار بالكميات الكافية ، والتى توفرها الهيئة المصرية العامة للبترول بصورة منتظمة من مستودعات الشحن المختلفة لجميع المحطات والعملاء .

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