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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يستعرض «رؤية 2040» في المنتدى السادس لرؤساء البلديات بالأمم المتحدة بجنيف

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، في الجلسة النقاشية التي عقدت ضمن أجندة المؤتمر، والتي ركزت حول جاهزية المدن للتعامل مع المشكلات البيئية وكيفية التعامل مع التغير المناخي.

جاء ذلك ضمن جلسات المنتدى السادس لرؤساء البلديات التابع للأمم المتحدة، والذي استضافته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في مقرها بمدينة جنيف السويسرية، بمشاركة نخبة من المحافظين ورؤساء المدن والقيادات المحلية مما يقارب 80 دولة على مستوى العالم.

وشهد المنتدى، الذي أقيم تحت شعار «مدن تعمل من أجل مستقبل مستدام»، تبادل الخبرات والتجارب العالمية حول كيفية تحويل الأهداف التنموية الطموحة إلى إنجازات ملموسة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين والمجتمعات المحلية.

كما شارك المحافظ في الجلسة التي جمعت ممثلوا الدول بجهات الدعم والتمويل الاممية والدولية، واستعرض المهندس عمرو لاشين خلال هذه الجلسة مقومات اسوان الاقتصادية والتنموية الفريدة وفرصها الاستثمارية الواعدة، والتي تشمل:

 * الطاقة النظيفة والمتجددة: تسليط الضوء على "مجمع بنبان للطاقة الشمسية" الذي يضم 32 محطة بقدرة إنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات، ويمتد على مساحة تقارب 37 كيلومترًا مربعًا.

 * السياحة والتراث الحضاري: المقومات الثقافية والأثرية الاستثنائية للمحافظة، ومنها منطقة "جبل السلسلة" الأثرية التي تضم 32 مقصورة منحوتة في الصخر، إلى جانب آفاق تطوير مقاصد وتجارب سياحية جديدة.

 * الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي: إبراز منطقة "وادي النقرة" كمركز إقليمي واعد يخدم الأمن الغذائي ويعزز فرص التنمية الزراعية

 * التعدين والربط الأفريقي: استغلال الثروات المعدنية والموقع الاستراتيجي لأسوان كبوابة لرابط مصر بعمقها الأفريقي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

وأكدت المحافظة درايتها الكاملة بالتحديات التنموية والمناخية، وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة والضغط على الموارد الطبيعية، وضرورة تعزيز الترابط بين المدن والقرى والمناطق النائية لضمان وصول ثمار التنمية لكافة المواطنين.

وفي هذا السياق، تم استعراض الملامح الرئيسية لـ «رؤية أسوان 2040»، والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

 * مجتمعات أكثر شمولًا وترابطًا.

 * بنية تحتية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

 * حوكمة فعالة تقوم على الشراكات والتكامل المؤسسي.

واُكد المحافظ على أهمية البحث عن فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتبادل الحلول العملية مع المدن المشاركة ذات التحديات المشابهة، مع التأكيد على أن الحوارات وإن كانت دولية، فإن الأثر الحقيقي يُصنع ويتحقق على أرض الواقع داخل المجتمعات المحلية لخدمة أهالي أسوان.

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