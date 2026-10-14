فى أسوان.. تنظيم ندوة توعوية للتعريف بمرض السعار وطرق الوقاية منه

نفذت مديرية الصحة ندوة توعوية وفعاليات تثقيفية للأطفال والأهالى بمركز طبي النفق بمدينة أسوان للتوعية بمرض السعار وطرق الوقاية منه ، وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة للحد من مخاطر الأمراض المشتركة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبرعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وحرصاً على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

أنشطة توعوية وتفاعلية لتعريف الأطفال والأهالي بمخاطر مرض السعار

وتضمنت الفعاليات توعية الأطفال والأهالي بخطورة مرض السعار، وأهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة به ، مع التأكيد على ضرورة التوجه الفورى إلى الجهات الطبية المختصة عند التعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات للحصول على التقييم الطبى والرعاية اللازمة دون تأخير.

كما شهدت الفعاليات تنفيذ أنشطة توعوية وتفاعلية وتوزيع الهدايا على الأطفال، بما يسهم في تبسيط المعلومات الصحية وترسيخها لديهم، وتشجيعهم على اتباع السلوكيات الوقائية السليمة ، إلى جانب رفع مستوى الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية والتعامل الصحيح مع مخاطر التعرض للحيوانات.

تنسيق بين الصحة والطب البيطري لتعزيز الوقاية من الأمراض المشتركة

وجاء تنفيذ الندوة بمتابعة الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور جمعة مكي، مدير مديرية الطب البيطري، وبإشراف الدكتور محمد النوبي، وكيل مديرية الصحة ، وبمشاركة الدكتورة سارة عباس، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة جاكلين عزت، مسؤول الأمراض المشتركة بالمديرية، وعبد الرحمن جمال، مراقب الأمراض المشتركة بالمديرية، والدكتورة نجاح عبد القادر، مدير إدارة الترصد بالمديرية، والدكتورة ماريانا جوزيف، والدكتورة خلود محمد، وفريق إدارة أسوان الصحية، والدكتورة إبتسام فتحى بمديرية الطب البيطرى .

وتعكس هذه الفعاليات أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري فى نشر الوعى بمخاطر الأمراض المشتركة ، وتعزيز جهود الوقاية والكشف المبكر ، وتوعية المواطنين بالإجراءات الواجب إتباعها عند التعرض للعقر أو الخدش بما يدعم حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الصحية.