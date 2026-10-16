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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان| الاستعداد لتعامد الشمس.. إحكام السيطرة على المواد البترولية..وتطوير الطرق

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 15/10/2026 أحداثا متنوعة .

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، على وجود تنسيق متواصل ومستمر مع المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ، والمهندس أيمن عبد البديع نائب رئيس الهيئة للنقل والتوزيع لإحكام الرقابة على حركة تداول المنتجات البترولية، وضمان وصولها إلى مستحقيها من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات الحازمة والرادعة .


محافظ أسوان : تنسيق مكثف مع البترول لإحكام الرقابة على تداول المنتجات ومحطات الوقود

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو أعمال الخطة الاستثمارية المخصصة لتطوير وتوسعة الطرق وفتح مسارات مرورية جديدة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الحركة داخل المدينة.


محافظ أسوان يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لتطوير الطرق بدراو

جهود متنوعة

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من المشروعات المستهدفة بنهاية العام الحالى بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى المعيشة داخل 100 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.


نائب محافظ أسوان: تكثيف التنسيقات البينية لسرعة إنجاز مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

تتواصل أعمال الترميم والصيانة داخل معبد أبو سمبل جنوب أسوان ، فى إطار الاستعدادات الجارية لاحتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والمقرر حدوثها يوم 22 أكتوبر الجاري، باعتبارها واحدة من أبرز الظواهر الفلكية والأحداث الأثرية والسياحية التي تحظى باهتمام عالمي، وتجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وما بلغته من تقدم في علوم الفلك والهندسة والعمارة.


أسوان تستعد لتعامد الشمس.. أعمال ترميم وصيانة بمعبد أبو سمبل

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