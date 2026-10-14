محافظ أسوان يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لتطوير الطرق بدراو

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو أعمال الخطة الاستثمارية المخصصة لتطوير وتوسعة الطرق وفتح مسارات مرورية جديدة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الحركة داخل المدينة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بضرورة متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة ميدانية لأعمال تطوير الطرق

وجرت المتابعة بقيادة سيد سعدي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، وبإشراف أشرف الأمير، نائب رئيس المدينة، ومتابعة وائل محفوظ، مسئول مركز السيطرة، وذلك للوقوف على مستجدات تنفيذ الأعمال ومتابعة سير العمل وفقًا للخطة الموضوعة.

تحسين الحركة المرورية والمظهر الحضاري

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود الوحدة المحلية لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، وتوسعة الشوارع وفتح مسارات مرورية تسهم في تخفيف التكدسات وتحسين حركة انتقال المواطنين والمركبات، بما يدعم جهود الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.