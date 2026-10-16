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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي يحذر: سقوط أوكرانيا يدفع 20 مليون شخص إلى الفرار نحو أوروبا

زيلينسكي
زيلينسكي
أ ش أ

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم ، من أن ما يصل إلى 20 مليون أوكراني قد يضطرون إلى الفرار نحو أوروبا؛ إذا سقطت بلاده في قبضة روسيا.

وقال زيلينسكي  خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل  إن الأوكرانيين يتعرضون لضغوط تدفعهم إلى مغادرة بلادهم، وأن روسيا «لا تريد التوقف».

وفر ملايين الأوكرانيين من منازلهم خلال الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية واسعة النطاق، في أكبر أزمة لجوء تشهدها أوروبا وأسرعها منذ الحرب العالمية الثانية. ويقيم حاليًا أكثر من 4 ملايين أوكراني في دول الاتحاد الأوروبي بموجب وضع الحماية المؤقتة، وتستضيف ألمانيا وبولندا والتشيك أكبر أعداد منهم، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».

يأتي تحذير زيلينسكي في وقت تستعد فيه أوكرانيا لمواجهة شتاء خامس قاسٍ منذ اندلاع الحرب، في ظل القصف الروسي المتواصل، بينما تواجه كييف عجزًا في الموازنة يتراوح بين 30 و35 مليون دولار خلال العام المقبل، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، حتى مع احتساب قرض بقيمة 90 مليار يورو وافق الاتحاد الأوروبي على تقديمه العام الماضي.

كان زيلينسكي قد توجه إلى بروكسل للقاء القادة الأوروبيين وحشد مزيد من الدعم المالي لبلاده التي تواجه تداعيات الحرب. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يعد أبرز داعمي أوكرانيا، فإن التكتل يواجه قائمة متزايدة من الأولويات، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والانتخابات المرتقبة والأزمات الجيوسياسية، فضلًا عن استمرار الخلاف بشأن موازنته البالغة تريليوني يورو.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوروبا

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