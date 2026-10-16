الرفيق قبل الطريق.. طالب يحمل صديقه المعاق على كتفه يوميا لمساعدته داخل مدرسة بسوهاج

نشرت عزة صلاح معلمة ، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صورة لطالب يحمل زميله على أكتافه ويتحرك به على سلالم المدرسة

وكتبت المعلمة بجوار الصور : لو ما شوفتش حاجة حلوة النهاردة.. تعالى شوف عاشور .. ده طالب فى أولى إعدادي عندي في مدرسة أحمد إسماعيل الإعدادية بالصوامعة في سوهاج ، الصبح وآخر اليوم بيشيل زميله اللي عنده إعاقة حركية وصعب يطلع أو ينزل السلم عشان يساعده .. حاجة في منتهى الإنسانية.. كل ما أشوفهم تعب اليوم كله بيروح .. ربنا يبارك فيك يا ابني والله.

وأثارت الصور المتداولة إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الذين أشادوا بتصرف الطالب وانسانيته وأخلاقه الرفيعة.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بتخصيص أماكن مناسبة للطلاب ذوي الإعاقة الحركية والمكفوفين في الفصول الدراسية بالمدارس وفي لجان الامتحانات والمنشآت التعليمية بالدور الأرضي، وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٦ والمنظم لهذا الشأن، مع تيسير وصولهم إلى الخدمات التعليمية المختلفة.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تعزيز الاهتمام بطلاب الدمج التعليمي، وتوفير سبل الرعاية والدعم النفسي والتأهيلي اللازمة لهم، بما يضمن دمجهم بصورة فعالة في العملية التعليمية، مع متابعة أوضاع المعلمين والإداريين من ذوي الإعاقة، والعمل على تهيئة بيئة مدرسية داعمة وتذليل أية معوقات قد تحول دون مشاركتهم الكاملة والفعالة في أداء أدوارهم التعليمية والإدارية.



وطالب الوزير بضرورة تنفيذ خطط التنمية المهنية للمعلمين، والتوعية المستمرة ببرامج الدمج الشامل، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، مع إلزام فريق سفراء التطوير بنقل الخبرات التي اكتسبوها إ إلى زملائهم، بما يحقق الاستفادة الأوسع من برامج التدريب والتطوير المهني للمناهج المطورة.