20 صورة ترصد انتظام توزيع الوجبات المدرسية..وتعليمات بمراجعة صلاحيتها قبل تسليمها للطلاب

أعلنت الإدارات التعليمية ، انتظام توزيع الوجبات المدرسية في المدارس المستهدفة خلال العام الدراسي الحالي 2026 / 2027

وحصل موقع صدى البلد على صور ترصد انتظام توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب في المدارس ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت الإدارات التعليمية ، أن هناك حرص شديد على التأكد من وصول الوجبات المدرسية بطريقة آمنة ومطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية ،مشددة على متابعة انتظام توزيع الوجبات على التلاميذ داخل الفصول لضمان استفادة الجميع.

وأشارت الإدارات التعليمية ، إلى أن هناك تعليمات رسمية للمدارس بضرورة التأكد من تواريخ الصلاحية وسلامة الوجبات المدرسية قبل تقديمها للطلاب، حرصًا على صحتهم وسلامتهم ، مع الإهتمام بمراجعة وتفعيل سجلات التغذية المدرسية بدقة ، وتوثيق الإستلام والتسليم وفق التعليمات والكتب الدورية المنظمة.

وأكدت الإدارات التعليمية على أهمية التغذية السليمة في دعم صحة التلاميذ، وتعزيز نشاطهم وقدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي، بما يسهم في بناء جيل صحي، نشيط، وقادر على تحقيق النجاح والتميز.

الوجبات المدرسية

جدير بالذكر أنه بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يتم توزيع الوجبات المدرسية في كل المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية ( حكومية - مدارس رياضية- تربية خاصة )

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : هناك 15 مليون طالب يستفيدون من الوجبات المدرسية ، وهدف هذه الوجبات البناء الجسدي ومكافحة الامراض التي قد يتعرض لها الطفل في المرحلة الابتدائية مثل الانيميا والتقزم وغيره

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الوجبات المدرسية تكلفتها 6.2 مليار جنيه في السنة (413 جنيه للطالب الواحد من يومين لـ 3 ايام اسبوعيا خلال العام الدراسي )

وهناك “سيستم ” خاص لتوزيع الوجبات المدرسية ، حيث يوجد رقابة على التوزيع ومراجعة سلامة الوجبات قبل توزيعها على الطلاب ، ولا توزع في المدارس الاعدادية والثانوية ولكن في الابتدائية فقط

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية

الوجبات المدرسية