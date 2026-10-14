قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم المصري بدون دخول “رياض الأطفال”

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل بشأن الإستفسارات الواردة عن حالات الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية دولية أو شهادات تعليم خاص لغات ويرغبون في الالتحاق بالتعليم المصري نظام اللغات من غير الحاصلين على مرحلة رياض الأطفال لأسباب عدم تدريس المرحلة في نظم التعليم الحاصلين على شهادات منها ، وقد أكملوا دراستهم على نظام اللغات في مدارسهم في صفوف مختلفة .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لقد تم العرض على المستشار القانوني للوزير في شأن الحالات المشار إليها وأفاد بالرأي الآتي :

الطلاب الذين اجتازوا سنوات دراستهم في مدارس دولية في دول تعامل مرحلة رياض الأطفال كسنة دراسية واحدة فقط أو دول تعتبر مرحلة رياض الأطفال مرحلة اختيارية : يجوز قبول إلحاق الطلاب المصريون العائدون من الخارج وسبق لهم الدراسة في أنظمة مختلفة خاصة أو دولية بالخارج ، ولم يلتحقوا بمرحلة رياض الأطفال أو درسوا مرحلة رياض الأطفال فيها كسنة دراسية واحدة فقط دون اشتراط عامين بمرحلة رياض الأطفال ، متى توافرت في شأنهم شروط وقواعد القبول والتحويل المعمول بها بالمدارس الرسمية او الخاصة من حيث مناظرة السن ومعادلة الشهادة الدراسية للصف الدراسي الحاصل عليه الطالب ... ويتم اتباع نفس الاجراء المطبق على المدارس خارج مصر