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قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم المصري بدون دخول “رياض الأطفال”
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرارات عاجلة بشأن قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالتعليم المصري بدون دخول “رياض الأطفال”

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل بشأن الإستفسارات الواردة عن حالات الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية دولية أو شهادات تعليم خاص لغات ويرغبون في الالتحاق بالتعليم المصري نظام اللغات من غير الحاصلين على مرحلة رياض الأطفال لأسباب عدم تدريس المرحلة في نظم التعليم الحاصلين على شهادات منها ، وقد أكملوا دراستهم على نظام اللغات في مدارسهم في صفوف مختلفة .

 حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لقد تم العرض على المستشار القانوني للوزير في شأن الحالات المشار إليها وأفاد بالرأي الآتي :

  •  الطلاب الذين اجتازوا سنوات دراستهم في مدارس دولية في دول تعامل مرحلة رياض الأطفال كسنة دراسية واحدة فقط أو دول تعتبر مرحلة رياض الأطفال مرحلة اختيارية : يجوز قبول إلحاق الطلاب المصريون العائدون من الخارج وسبق لهم الدراسة في أنظمة مختلفة خاصة أو دولية بالخارج ، ولم يلتحقوا بمرحلة رياض الأطفال أو درسوا مرحلة رياض الأطفال فيها كسنة دراسية واحدة فقط دون اشتراط عامين بمرحلة رياض الأطفال ، متى توافرت في شأنهم شروط وقواعد القبول والتحويل المعمول بها بالمدارس الرسمية او الخاصة من حيث مناظرة السن ومعادلة الشهادة الدراسية للصف الدراسي الحاصل عليه الطالب ... ويتم اتباع نفس الاجراء المطبق على المدارس خارج مصر

  • طلاب المدارس الخاصة لغات داخل البلاد وغير حاصلين على مرحلة رياض الأطفال لغات او حاصلين على عام دراسي واحد لغات ، وطلاب نظام أبناؤنا في الخارج الغير حاصلين على مرحلة رياض الأطفال لعدم تدريسها بنظام ابناؤنا في الخارج حينها : يجوز تحويل الذين تنطبق عليهم قواعد التحويل داخل جمهورية مصر العربية المدارس الخاصة لغات إلى المدارس الرسمية للغات دون اشتراط قضاء عامين بمرحلة رياض أطفال ، متى كانوا مقيدين قيدا قانونيا صحيحا بالمدارس الخاصة للغات ، وذلك شرط سماح الكثافة وعقد امتحان تحديد مستوى في المدرسة المراد التحويل إليها ، وبعد ترتيب الطلاب التي سيتم تحويلهم للمدرسة من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا ، ويتم اتباع نفس الاجراء المطبق على المدارس داخل مصر .
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم

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