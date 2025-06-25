موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. خريطة الأنشطة الترفيهية ومرافق عالمية

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة، أكبر الوجهات الترفيهية والتاريخية بمصر، للعودة لاستقبال الزوار من جديد، وذلك بعد فترة طويلة من الإغلاق بدأت منذ يوليو 2023، تلبيةً لخطة تطوير شاملة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمعلم سياحي وتراثي متميز.

وتشهد حديقة الحيوان بالجيزة المرحلة الأخيرة من الأعمال التطويرية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، حيث يتم العمل على تطوير البنية التحتية، وتحديث المرافق، وتحويلها إلى نموذج ترفيهي وتعليمي وفقًا لأعلى معايير الأمان والجودة العالمية.

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

وبحسب تصريحات الشركة المسؤولة عن تطوير وتشغيل المنشآت الترفيهية، فإن الافتتاح الرسمي لــحديقة الحيوان بالجيزة سيكون في سبتمبر 2025.

وفي إطار الحدث، سيتم أيضًا بدء التشغيل التجريبي للحديقة، تزامنًا مع استضافة مصر مؤتمر حدائق الحيوان الإفريقية والأحواض المائية (PAAZA)، الذي يشكل عودة مهمة للحديقة على خريطة الحياة البرية العالمية، وكذلك إعلان عودة مصر لاتفاقية "سايتس" للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وتنظيم التجارة فيها.

التطوير يحافظ على التراث بحديقة الحيوان بالجيزة

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن تطوير حديقة الحيوان بالجيزة يتم وفق منهج يحافظ على التراث المعماري والنباتي، حيث سيتم الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة، وترميم كافة المعالم الأثرية داخل الحديقة.

كما سيتم تحديث نظام الحدائق المفتوحة بلا حواجز، مما يحسن تجربة الزوار ويضمن أعلى درجات الأمان للحيوانات والزائرين على السواء.

ملامح تطوير حديقة الحيوان بالجيزة ومرافقها الجديدة

شمل مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة عدة محاور، أبرزها إنشاء مساحات مفتوحة دون عوائق، وربط حديقة الحيوان بحديقة الأورمان عبر نفق مخصص، مما يحسن تجربة الزوار ويضيف طابعًا متكاملًا للحديقتين.

كما يتم تحديث ممرات ومساكن الحيوانات للحفاظ على التراث الحضاري للحديقة، إلى جانب ترميم 8 معالم أثرية، على رأسها:

كوبري إيفل

القاعة اليابانية

القاعة الملكية

جزيرة الشاي

الجبلاية

المتحف الحيواني

أنشطة ترفيهية وتعليمية مميزة بحديقة الحيوان بالجيزة

ستقدم حديقة الحيوان بالجيزة لزوارها تجربة ترفيهية وتعليمية غير مسبوقة تتضمن:

عروضًا حية مع أسود البحر، الطيور، الفيلة.

قبة زجاجية مميزة لمشاهدة حيوان الميركات (النمس).

تجربة تفاعل مباشر مع الليمور حلقي الذيل من مدغشقر.

إمكانية مشاهدة أفراس النهر تحت الماء.

أنشطة ترفيهية تفاعلية للأطفال، تتضمن إطعام الحيوانات والتفاعل مع مربيها.

خدمات ومرافق عصرية داخل حديقة الحيوان بالجيزة

تتضمن المرحلة الجديدة من تطوير حديقة الحيوان بالجيزة إنشاء مجموعة من المرافق والخدمات التي تضمن راحة الزوار، وتشمل:

فندق Giza Zoo Safari Glamping للإقامة وسط الطبيعة.

Zoo Antique Bazaar: سوق مخصص لبيع التحف والتذكارات التراثية.

مجموعة متنوعة من المقاهي، والمطاعم، والخدمات التي توفر تجربة ترفيهية متكاملة.

حديقة الحيوان بالجيزة.. تاريخ عريق وتراث متميز

تم افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة عام 1891 على مساحة 112 فدانًا، مما جعلها أول حديقة للحيوان في إفريقيا، والثالثة على مستوى العالم من حيث القدم.

وتضم الحديقة نحو 3,000 شجرة تاريخية، ومجموعة مميزة من 186 نوعًا من الحيوانات والثدييات والزواحف، مما يجعلها مقصدًا سياحيًا وترفيهيًا متميزًا على مستوى مصر والمنطقة.

عودة حديقة الحيوان بالجيزة برؤية جديدة عام 2025

ومع الافتتاح المرتقب لــحديقة الحيوان بالجيزة في سبتمبر 2025، ستشهد مصر عودة واحدة من أبرز معالمها التراثية والسياحية إلى الواجهة، ولكن برؤية تطويرية تضمن الحفاظ على التراث وتعزيز جودة خدماتها وفقًا لأحدث المقاييس العالمية.

سيكون الزوار على موعد مع تجربة ترفيهية وتعليمية متكاملة، تؤكد مكانة الحديقة كوجهة عائلية مميزة، ومركزًا للحفاظ على التنوع البيئي والحيواني.