71 ألف زائر في حدائق وزارة الزراعة خلال أول 3 أيام من عيد الأضحى

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن حدائقها قد استقبلت خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك حوالي 33,225 زائرًا، وذلك في حدائق الحيوان الإقليمية بـ 5 محافظات، فضلًا عن حديقة الأسماك بالزمالك، ليصبح إجمالي عدد الزوار في الأيام الثلاثة الأولى للعيد حوالي 71,671 زائرًا.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك توجيهات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بالحدائق التابعة للوزارة لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد، وتقديم أفضل الخدمات الترفيهية والثقافية لهم، وتوفير سبل الراحة والسلامة.

وأشار الأقنص إلى أن حديقة الأسماك بالزمالك قد استقبلت خلال اليوم الثالث للعيد حوالي 2,600 زائر، بينما استقبلت حديقة الحيوان بالإسكندرية 18,925 زائرًا، وحديقة الحيوان بكفر الشيخ 5,600 زائر، وحديقة الحيوان بالفيوم 2,600 زائر، كما استقبلت حديقة الحيوان ببني سويف 1,800 زائر، وحديقة الحيوان بالشرقية 1,700 زائر.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن حدائق وزارة الزراعة كانت قد استعدت مبكرًا وبشكل جيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال خطط لمواجهة الزحام، وتوفير المزيد من التأمين، خاصة مع زيادة الإقبال خلال أيام الإجازات والأعياد.

والجدير بالذكر أن حديقة الأسماك بالزمالك والحدائق الإقليمية بالمحافظات الخمس تفتح أبوابها أمام الزوار من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، بسعر 5 جنيهات للتذكرة.