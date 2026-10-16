الحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، مساء اليوم الجمعة، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الجيش الرواندي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض إلى تحقيق بداية قوية تعزز فرصه في مواصلة مشواره القاري

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للزمالك، الذي يطمح إلى العودة من العاصمة الرواندية كيجالي بنتيجة إيجابية، تمنحه أفضلية قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة، وسط تطلعات جماهيره للمنافسة بقوة على اللقب الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

يحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي، اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، على ملعب أماهورو بالعاصمة كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في مواجهة يسعى خلالها الفارس الأبيض إلى استغلال خبراته القارية لتحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في ظهور الفريق بصورة قوية، مع الحفاظ على التوازن بين الدفاع والهجوم، وتجنب الأخطاء التي قد تمنح المنافس فرصة استغلال عاملي الأرض والجمهور.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

يمكن لجماهير القلعة البيضاء، متابعة مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة MBC مصر 2، التي أعلنت حصولها على حقوق نقل المواجهة، لتتيح للمشاهدين متابعة اللقاء تلفزيونيًا.

وتأتي إذاعة المباراة عبر القناة ضمن أبرز الأخبار التي تهم جماهير الزمالك، التي تبحث عن وسيلة لمتابعة الفريق في بداية مشواره بهذا الدور من البطولة الأفريقية.

تردد قناة MBC مصر 2

يمكن استقبال قناة MBC مصر 2 عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام بيانات التردد التالية:

- التردد: 11470.

- الاستقطاب: عمودي (V).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

وينصح بإجراء بحث عن القناة على جهاز الاستقبال باستخدام بيانات التردد المتاحة للتأكد من ظهورها بصورة صحيحة.

الزمالك يبحث عن أفضلية قبل لقاء العودة

يدخل الزمالك المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت 24 أكتوبر، وفقًا للمعلومات المنشورة عن جدول المواجهتين.

وكان الفريق الأبيض قد حجز مقعده في هذا الدور بعدما تجاوز إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة إجمالية بلغت 6-1 في مباراتي الذهاب والإياب بالدور السابق.

وفي المقابل، يتطلع الجيش الرواندي إلى الاستفادة من اللعب على أرضه لتحقيق نتيجة تمنحه فرصة المنافسة على بطاقة التأهل.