طارق السعيد يطالب مجلس الزمالك بالرحيل: لم يقدموا أي شيء للنادي

شنّ طارق السعيد، نجم الزمالك السابق، هجومًا على مجلس إدارة النادي بسبب تراجع نتائج فرق الصالات، مؤكدًا أن الفرق كانت تحقق نتائج أفضل خلال فترة المجلس السابق، سواء في كرة اليد أو باقي الألعاب الجماعية.

وقال طارق السعيد، خلال تصريحاته ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن الزمالك اعتاد المنافسة على البطولات، خاصة في كرة اليد، مشيرًا إلى أن فرق الصالات كانت تمثل مصدرًا لتعويض جماهير النادي عن غياب البطولات في كرة القدم.

وأضاف أن فرق الصالات بشكل عام كانت أفضل خلال فترة المجلس السابق، مؤكدًا ضرورة إعطاء كل مرحلة حقها في التقييم، ومقارنة النتائج التي تحققت في الفترات المختلفة.

وأشار السعيد إلى الفارق الكبير في عدد البطولات بين الأهلي والزمالك في ألعاب الصالات، قائلًا إن الأهلي حصد 18 بطولة مقابل بطولة واحدة للزمالك، منتقدًا ما وصفه بغياب الدعم والاهتمام بفرق النادي.

طارق السعيد يوجه رسالة إلى هشام نصر

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى احتمالية خوض هشام نصر انتخابات النادي المقبلة، متسائلًا عما يمكن أن يقدمه بعد الفترة الماضية، في ظل عدم رضاه عن نتائج فرق الصالات.

وقال السعيد: «كل التقدير والاحترام ليه طبعًا، وليهم كلهم، وإحنا قلنا إنهم ناس أفاضل، لكن أنا شايف إن لازم يدو فرصة لحد تاني، لأنهم ما أضافوش أي حاجة لنادي الزمالك».

وأضاف أن المسؤولية لا تتوقف عند المرشح الذي يقرر خوض الانتخابات، بل تمتد إلى أعضاء الجمعية العمومية الذين يمنحونه أصواتهم، مطالبًا إياهم بتقييم ما قدمه المجلس للنادي قبل اتخاذ قرارهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها فرق الصالات داخل الزمالك.

مهيب عبد الهادي يعلق على أزمة بطولات الصالات

من جانبه، علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، خلال البرنامج نفسه، على الفارق في عدد البطولات بين الأهلي والزمالك في ألعاب الصالات، مشيرًا إلى أن الأهلي حقق 18 بطولة مقابل بطولة واحدة للزمالك.

وقال مهيب عبد الهادي إن من حق أي شخص الترشح لانتخابات النادي، مؤكدًا أهمية أن تختار الجمعية العمومية من تراه مناسبًا، لكنه وجه رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية بضرورة الاهتمام بمستقبل ناديهم وتقييم أوضاعه ونتائجه قبل التصويت.