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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة الحكام توافق على استماع الزمالك لمحادثات الـVAR في القمة.. وشرط أخير يحسم الأمر

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حمزة شعيب

كشف مصدر عن تطور جديد في أزمة نادي الزمالك مع لجنة الحكام، عقب مباراة القمة أمام الأهلي، بشأن طلب النادي الأبيض الاستماع إلى المحادثات التي دارت بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو «VAR» خلال اللقاء.

وأوضح المصدر أن لجنة الحكام أخطرت الزمالك رسميًا بعدم ممانعتها الاستماع إلى المحادثات الخاصة بالمباراة، لكنها اشترطت الحصول على موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتباره الجهة المختصة بحسم الطلب وتحديد الضوابط المنظمة لهذه الخطوة. 

الزمالك يخاطب اتحاد الكرة رسميًا

وبحسب المصدر، تحركت إدارة الزمالك بالفعل وأرسلت خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، تطلب فيه الموافقة على الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو، في إطار اعتراض النادي على بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة الأهلي.

وتنتظر إدارة القلعة البيضاء رد الاتحاد على طلبها، وسط ترقب لحسم الإجراءات الخاصة بإتاحة التسجيلات وتحديد آلية الاستماع إليها.

تحديد موعد حضور وفد الزمالك

وأشار المصدر إلى أن الاتجاه الأقرب هو موافقة اتحاد الكرة على طلب الزمالك، على أن يتم تحديد موعد لاحق لحضور وفد من النادي والاستماع إلى المحادثات، بعد استكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة.

وكان الزمالك طالب رسميًا بالاستماع إلى تسجيلات تقنية الفيديو عقب خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، بهدف الوقوف على ما دار داخل غرفة الـVAR خلال الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

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