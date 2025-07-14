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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

حديقة حيوان الجيزة
حديقة حيوان الجيزة
شيماء محدي

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة حيوان الجيزة سيتم افتتاحها رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء عمليات التطوير الشامل والتحديث التي تشهدها الحديقة حاليًا.

وأكد وزير الزراعة أن حديقة حيوان الجيزة بعد التجديد ستكون مفخرة لكل المصريين، من حيث الشكل والمحتوى والخدمات المقدمة للجمهور.

نموذج لباقي الحدائق

وأوضح فاروق أن الدولة تسعى إلى تعميم نموذج التطوير الناجح لحديقة الجيزة على باقي الحدائق الحيوانية في المحافظات الأخرى، بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية راقية تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.

وأشار وزير الزراعة إلى وجود خطة تطوير متكاملة لـ المتحف الزراعي المصري، بهدف تحويله إلى وجهة ثقافية وتوعوية تبرز تاريخ الزراعة المصرية وتطوّرها، بما يعكس الدور الحضاري والتاريخي لمصر .

حديقة حيوان الجيزة وزير الزراعة انتهاء عمليات التطوير الحدائق التطوير الناجح التجديد

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