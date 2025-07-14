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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد الإعلان عن موعد افتتاحها رسميا.. مفاجآت فى تطوير حديقة الحيوان

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
شيماء مجدي

حديقة الحيوان من أهم المقاصد الترفيهية بالنسبة للمصريين خاصًة خلال فترات الاجازات والأعياد، وينتظر العديد افتتاحها قريبا ، حيثُ تم إغلاقها لتطويرها وضمها مع حديقة الأورمان .

رسميًا.. موعد افتتاح حديقة الحيوان 

 

ومن جانبه ، أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة حيوان الجيزة سيتم افتتاحها رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء عمليات التطوير الشامل والتحديث التي تشهدها الحديقة حاليًا.

وأكد وزير الزراعة أن حديقة حيوان الجيزة بعد التجديد ستكون مفخرة لكل المصريين، من حيث الشكل والمحتوى والخدمات المقدمة للجمهور.


وأوضح فاروق أن الدولة تسعى إلى تعميم نموذج التطوير الناجح لحديقة الجيزة على باقي الحدائق الحيوانية في المحافظات الأخرى، بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية راقية تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.

وأشار وزير الزراعة إلى وجود خطة تطوير متكاملة لـ المتحف الزراعي المصري، بهدف تحويله إلى وجهة ثقافية وتوعوية تبرز تاريخ الزراعة المصرية وتطوّرها، بما يعكس الدور الحضاري والتاريخي لمصر .

وبعد الاعلان عن موعد افتتاحها رسميًا.. يتسأل المواطنون ماهى ملامح وتفاصيل التطوير؟.. وهذا ماسيقدمه موقع “صدى البلد” فى النقاط التالية…

- سيتم ربط الحديقتين، الحيوان والأورمان، بالجيزة  بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار.

-  ستتم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع المعالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة.

- استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس).

- سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.

- تشمل الأنشطة التفاعلية إطعام الحيوانات، وجولات تعليمية مع مربي الحيوانات.

- استيراد عدد من فصائل الحيوانات غير الموجودة بالحديقة وزيادة أعدادها من 71 إلى 186 فصيلًا.

- عرض الحيوانات بطرق مختلفة حيث سيتم إطلاقها فى بيئة مناسبة لها ، وليس فى أقفاص.

- إنشاء خيمة للطيور حتى يستطيع الزائر التعامل معها .

- الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لـ8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزها كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني.

- إنشاء فندق "Giza Zoo Safari Glamping"، الذي يوفر تجربة إقامة فريدة تجمع بين الطبيعة والرفاهية

- إنشاء Zoo Antique Bazaar"، وهو سوق متخصص يعرض تحفًا وتذكارات مصنوعة يدويًا.

حديقة الحيوان افتتاح حديقة الحيوان موعد افتتاح حديقة الحيوان حديقة حيوان الجيزة

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