موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة كام؟

ينتظر المصريون موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد أعمال التطوير خلال الأشهر الماضية، حيث من المقرر إعادة فتح حديقة الحيوان خلال العام الجاري لكن في ثوبها الجديد بعد حملة تطوير مميزة لجميع أنحاء الحديقة .

موعد افتتاح حديقة الحيوان

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، أن الحديقة ستستقبل الزوّار رسميًا في سبتمبر 2025.

وبذلك سيتم فتح حديقة الحيوان بعد شهرين، وقبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن النسخة المطورة ستكون واجهة حضارية تليق بتاريخ الحديقة العريق من حيث التصميم والخدمات المقدمة.

حديقة الحيوان



تجديد حديقة الحيوان

الحديقة ستشهد طفرة في الحداثة، حيث تمت الاستعانة بواحدة من أكبر الشركات التي تعمل في مجال حدائق الحيوان، وأكد وزير الزراعة أن التحديث الذي حدث في حديقة الحيوان سيكون مفخرة لكافة المصريين.

ويستهدف برنامج التطوير تحويل الحديقة إلى نموذج يجمع الترفيه بالتثقيف مع الحفاظ على طابعها التاريخي والمعماري، شمل تحديث البنية التحتية، وتطوير بيوت الحيوانات، وتحسين مرافق الزائرين، فضلًا عن ترميم ثمانية معالم أثرية بارزة منها كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي، الجبلاية، والمتحف الحيواني.



تطوير حديقة الحيوان

هل حديقة الحيوان بالجيزة مفتوحة 2025؟

حاليا لا، فالحديقة ما زالت تحت أعمال التطوير والتي قاربت على الانتهاء خلال الشهرين المقبلين.

وسيتم افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة في سبتمر 2025.

أسعار حديقة الحيوان 2025

حتى الآن لم يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لـ حديقة الحيوان بعد التطوير، ومن المتوقع أن تتغير أسعار حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير الجديد الذي تشهد خلال هذه الفترة .

وتجري الجهات المعنية دراسة لتعديل أسعار تذاكر دخول حديقة الحيوان 2025 بما يتلاءم مع حجم التطوير، ولم يُحدد السعر النهائي بعد، ومن المنتظر أن تستعيد الحديقة مكانتها البارزة على خريطة السياحة الترفيهية والتعليمية فور افتتاحها من جديد.

اسعار حديقة الحيوان

أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025

أكد أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوان والأورمان بالجيزة، أن إدارة الحديقة حرصت على أن تكون أسعار الدخول في متناول جميع فئات المجتمع، منوهًا بأنه كان هذا جزء من تفكيره خلال فترة تطوير الحديقة.





وقال "هيوسكو"، خلال مداخلة هاتفية : إننا نحرص على أن يأتي الجميع لزيارة الحديقة، وقد أخذنا في الاعتبار ظروف كل طبقات المجتمع المصري"، موضحًا أن الأسعار لن تكون باهظة، ولا أحد سيُحرم من زيارة الحديقة بسبب تكلفة التذاكر، في خطوة تستهدف جعل الحديقة مساحة متاحة للجميع دون استثناء".