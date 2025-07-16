استعدادًا لبدء تطويرها.. محافظ أسيوط يتفقد حديقة حيوان أبوتيج

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية موسعة داخل حديقة حيوان أبوتيج، والتي تُعد ثاني أكبر حديقة من نوعها على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لتنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لرفع كفاءتها وتحسين بنيتها التحتية

وأكد محافظ أسيوط أن الحديقة مدرجة ضمن أولويات مشروعات التطوير بالمحافظة، حيث تم تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لرفع كفاءتها وتحسين بنيتها التحتية، بما يعزز من مكانتها كوجهة سياحية وترفيهية رئيسية لأبناء المحافظة وزوارها من مختلف أنحاء الجمهورية.

رافقه خلال الجولة محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة منى فرغلي مدير عام المكتب الفني بمديرية الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية، ونواب رئيس المركز، ومدير الحديقة.

تأهيل المسارات الداخلية

وأوضح المحافظ أن خطة التطوير تتضمن إعادة تأهيل المسارات الداخلية لتيسير حركة الزوار، وتحديث أقفاص الحيوانات وفقًا لأحدث معايير الأمان والرفق بالحيوان، إلى جانب التنسيق مع حديقة الحيوان بالجيزة لزيادة عدد الحيوانات بالحديقة. كما تشمل الأعمال تطوير المرافق الخدمية ودورات المياه، وتحسين مرسى النيل لاستقبال الرحلات النيلية، وإنشاء مظلات وأماكن للجلوس العائلي، فضلاً عن نقل المخازن الحالية خارج الحديقة لتوفير مساحات جديدة لخدمة الزائرين.

كما تتضمن الخطة إنشاء منافذ بيع وكافيتريات، إلى جانب التوسع في الأنشطة الرياضية بداخل الحديقة بإنشاء صالات لتنس الطاولة والبلياردو، وتطوير الواجهة المطلة على الشارع الرئيسي، بدءًا من ميدان الحديقة وحتى المدخل الرئيسي، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية العامة للموقع.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على ضرورة البدء الفوري في أعمال الرفع المساحي وإعداد التصميمات الهندسية، موجهًا الجهات المعنية بسرعة التنفيذ مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والتنسيق مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوفير الدعم المالي الإضافي حال الحاجة، لضمان الانتهاء من المشروع خلال العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير الحدائق العامة وتحسين جودة الحياة، وتحويل حديقة أبوتيج إلى نموذج حديث للحدائق الذكية المستدامة، يخدم مختلف الفئات ويوفر بيئة ترفيهية وثقافية متكاملة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لضمان توفير جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة داخل الحديقة.