ما بين أسيوط والبحيرة.. أفراح تحولت لجنازات معازيم في يوم واحد | التفاصيل الكاملة

شهدت محافظتي أسيوط والبحيرة حوادث انقلاب سيارة زفة باقارب العرسان اثناء عودتهم من حفل الزفاف حيث أصيب عشرات الأشخاص وتوفي أخرين.

في زفة عرسان.. مصـرع 4 أشخاص وإصابة 15 في حادث بمحور ديروط

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ربع نقل مع سيارة ملاكي أعلى محور ديروط في أسيوط.

تصادم 3 سيارات أعلى محور ديروط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحادث تصادم 3 سيارات ووجود وفيات ومصابين.



انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور وبالفحص والمعاينة، تبين تصادم سيارة نقل واخرى ربع نقل وسيارة ملاكي أعلى محور ديروط.

مصرع 4 أشخاص واصابة 15 اخرين

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 اخرين تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وقال شهود عيان إن الحادث وقع بين سيارة نقل واخرى نقل واخرى ملاكي زفة عروس كانت تسير على محور ديروط .

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.



مصرع طفلة وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بترعة النوبارية بالبحيرة



لقيت طفلة مصرعها غرقاً وأصيب 8 آخرين جميعهم من عائلة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانوا يستقلونها في طريق عودتهم من حفل عرس أحد أقاربهم، وذلك في ترعة مشروع عبد القادر بدائرة مركز حوش عيسى في محافظة البحيرة.





تلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة حول وقوع الحادث. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية والإسعاف.