هل يصل سعر التذكرة لـ400 جنيه؟.. معلومات عن حديقة الحيوان بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير هو محور اهتمام كثير من المواطنين في الوقت الراهن، نظرًا إلى قرب افتتاح حديقة الحيوان التي تعد أحد أقدم حدائق الحيوان في العالم، لذا تتجه الأنظار الآن نحو حديقة الحيوان بالجيزة.

ومن المنتظر افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة خلال سبتمبر المقبل، لتكشف حديقة الحيوان عن وجه جديد من التطوير، لتصبح مكانا أكثر تميزا وجذبًا للجمهور.

وانتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن سعر التذكرة سيصل إلى 400 جنيه، لكن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد أنه لم يتم حتى الآن مناقشة سعر تذكرة حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أنه غير حقيقي أن يصل سعر التذكرة إلى 400 جنيه.

وقدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه فيها تفاصيل أكثر: