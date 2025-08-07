بعد نقل 18 حيوانا مهددا بالانقراض إليها.. ماذا يحدث في حديقة حيوان الإسكندرية؟

حديقة الحيوان أو حديقة النزهة كما يطلق عليها أهالي الإسكندرية، أرخص أماكن التنزه لأهالي المحافظة والزائرين علي مستوي محافظات الجمهورية، وهي ضمن المقاصد الأولى للزائرين للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والطيور والزواحف، والاستمتاع بالمساحات الخضراء.

تشهد حديقة حيوان الإسكندرية، يوميا اقبالا من رحلات اليوم الواحد القادمة الي محافظة الإسكندرية من محافظات الجمهورية، وتكون حديقة الحيوان ضمن برنامج الأسر خلال المصيف بالإسكندرية .

تذكرة دخول حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية بسعر 5 جنيهات فقط والأطفال من فوق سن 5 سنوات، وتكون مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 5 مساء.

تم افتتاح حديقة حيوانات النزهة رسميا فى مدينة الثغر عام 1952، وتضم مجموعة نادرة من فصائل الحيوانات والطيور والزواحف من كل بقاع الأرض وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا، وهى أكبر ثانى حديقة حيوانات فى مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة.

حديقة حيوان النزهة بها جميع انواع الحيوانات المتنوعة ما عدا الفيل والظرافة ويوجد بها جميع انواع القردة والاسود والدببة والنسانيس وسبع البحر، وكذلك متحف التاريخ الطبيعي خلال الفترة الماضية وهناك مجموعة من المحنطات منها الدب الابيض وولده من الأسد الابيض، وبعض الاشبال وانسان الغاب وانواع من الزواحف والثعابين والاصلة، وكلها منحطات جديدة داخل المتحف.

وشنت لجنة بيئية متخصصة حملة ميدانية عاجلة أسفرت عن ضبط ومصادرة 18 حيوانًا نادرًا ومهددًا بالانقراض، كانت محتجزة داخل إحدى الكافيتريات بمحافظة الإسكندرية لم يُعلن عنها، في ظروف غير ملائمة بيئيًا.

وتضمنت الحيوانات التي تم ضبطها: أربعة ثعالب، واثنين من الثعابين، واثنين من طيور العقاب، وصقرا من نوع "حوّام"، وطاووسين، وبجعة واحدة، إلى جانب اثنين من النسانيس، واثنين من الورل، واثنين من السحالي.

وتم نقل جميع الكائنات الحية المضبوطة بشكل آمن إلى حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية، لتلقي الرعاية البيطرية والبيئية اللازمة، وذلك تحت إشراف جهات مختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت وزارة البيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، والحد من الظواهر التي تهدد بقاء الكائنات النادرة، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.