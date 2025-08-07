قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
الطب 74%و73% للأسنان والهندسة 64%| إعلان تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025.. رسمياً
أحمد سامي يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة المصري البورسعيدي
حزب الله: تبنّي الحكومة اللبنانية لـ"ورقة براك" تجاوزًا لاتفاق الطائف
محافظات

بعد نقل 18 حيوانا مهددا بالانقراض إليها.. ماذا يحدث في حديقة حيوان الإسكندرية؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

حديقة الحيوان أو حديقة النزهة كما يطلق عليها أهالي الإسكندرية، أرخص أماكن التنزه لأهالي المحافظة والزائرين علي مستوي محافظات الجمهورية، وهي ضمن المقاصد الأولى للزائرين  للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والطيور والزواحف، والاستمتاع بالمساحات الخضراء. 

تشهد  حديقة حيوان الإسكندرية، يوميا اقبالا من رحلات اليوم الواحد القادمة الي محافظة الإسكندرية من محافظات الجمهورية، وتكون حديقة الحيوان ضمن برنامج الأسر خلال المصيف بالإسكندرية .

تذكرة دخول حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية بسعر 5 جنيهات فقط والأطفال من فوق سن 5 سنوات، وتكون مواعيد العمل من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 5 مساء.

تم افتتاح حديقة حيوانات النزهة رسميا فى مدينة الثغر عام 1952، وتضم مجموعة نادرة من فصائل الحيوانات والطيور والزواحف من كل بقاع الأرض وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا، وهى أكبر ثانى حديقة حيوانات فى مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة.

حديقة حيوان النزهة بها جميع انواع الحيوانات المتنوعة ما عدا الفيل والظرافة ويوجد بها جميع انواع القردة والاسود والدببة والنسانيس وسبع البحر، وكذلك متحف التاريخ الطبيعي خلال الفترة الماضية  وهناك مجموعة من المحنطات منها الدب الابيض وولده من الأسد الابيض، وبعض الاشبال وانسان الغاب وانواع من الزواحف والثعابين والاصلة، وكلها منحطات جديدة داخل المتحف.

وشنت لجنة بيئية متخصصة حملة ميدانية عاجلة أسفرت عن ضبط ومصادرة 18 حيوانًا نادرًا ومهددًا بالانقراض، كانت محتجزة داخل إحدى الكافيتريات بمحافظة الإسكندرية لم يُعلن عنها، في ظروف غير ملائمة بيئيًا.

وتضمنت الحيوانات التي تم ضبطها: أربعة ثعالب، واثنين من الثعابين، واثنين من طيور العقاب، وصقرا من نوع "حوّام"، وطاووسين، وبجعة واحدة، إلى جانب اثنين من النسانيس، واثنين من الورل، واثنين من السحالي.

وتم نقل جميع الكائنات الحية المضبوطة بشكل آمن إلى حديقة الحيوان بمحافظة الإسكندرية، لتلقي الرعاية البيطرية والبيئية اللازمة، وذلك تحت إشراف جهات مختصة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت وزارة البيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الدولة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي، والحد من الظواهر التي تهدد بقاء الكائنات النادرة، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

