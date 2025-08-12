قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوف هتدفع كام لو ساكن ايجار قديم
الرئيس الأوغندي يشكر الرئيس السيسي لدعم بلاده بالأمصال ويؤكد عمق العلاقات التاريخية مع مصر
رسائل ثقة ومسؤولية .. نواب الجبهة الوطنية يتعهدون بالانحياز لقضايا المواطن
التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟
صور وفيديوهات وهتك عرض .. اعترافات سارة خليفة أمام النيابة في قضية المخدرات
كيف توفر في فاتورة الكهرباء؟.. نصائح لاستخدم الفرن الكهربائي بذكاء
حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق.. الإفتاء: لا تمت لـ الإسلام بصلة
نقيب المحامين يكشف حقيقة البيان المنسوب للأمين العام لاتحاد المحامين العرب
وحدات بديلة .. الإسكان: منصة إلكترونية جديدة لطلبات مواطني الإيجار القديم
قرار عاجل من محافظ الإسكندرية بعد حادث الشاطبي المأساوي
خدت أعضاء جوزي .. بدرية طلبة ترد على اتهامات مثيرة للجدل
الحرارة 42 في الظل | إعلان رسمي من الأرصاد عن ذروة موجة ساخنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
شيماء مجدي

يتبقي على افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أقل من شهر حيث أنه من المنتظر أن يتم افتتاحها خلال شهر سبتمبر المقبل،  بعد فترة كبيرة من الإغلاق وذلك كما أعلنت الشركات المطورة ، وتشمل الخطة أيضًا تطوير حديقة الأورمان بالجيزة ، كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.
 

ويتسأل المواطنون كيف ستكون حديقة الحيوان بالجيزة وماهى أهم معالم التطوير ، وهل ستزيد سعر التذكرة ويصل سعرها إلي 400 جنيهًا كما انتشرت بعض الأنباء ، وهذا ماسيجيب عليها التقرير التالي...
 

تطوير حديقة الحيوان 

ويستهدف برنامج التطوير تحويل الحديقة إلى نموذج يجمع الترفيه بالتثقيف مع الحفاظ على طابعها التاريخي والمعماري، شمل تحديث البنية التحتية، وتطوير بيوت الحيوانات، وتحسين مرافق الزائرين، فضلًا عن ترميم ثمانية معالم أثرية بارزة منها كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي، الجبلاية، والمتحف الحيواني.
 

وتأتي أهم معالم التطوير كما يلي...

- سيتم ربط الحديقتين، الحيوان والأورمان، بالجيزة  بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار ، كما 
ستتم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع المعالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ، أيضا يتم استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس).

كما  سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.
- تشمل الأنشطة التفاعلية إطعام الحيوانات، وجولات تعليمية مع مربي الحيوانات ، فضلًا عن استيراد عدد من فصائل الحيوانات غير الموجودة بالحديقة وزيادة أعدادها من 71 إلى 186 فصيلًا ، وعرض الحيوانات بطرق مختلفة حيث سيتم إطلاقها فى بيئة مناسبة لها ، وليس فى أقفاص.
- إنشاء خيمة للطيور حتى يستطيع الزائر التعامل معها 
.
- الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لـ8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزها كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني.

- إنشاء فندق "Giza Zoo Safari Glamping"، الذي يوفر تجربة إقامة فريدة تجمع بين الطبيعة والرفاهية

- إنشاء Zoo Antique Bazaar"، وهو سوق متخصص يعرض تحفًا وتذكارات مصنوعة يدويًا.

سعر تذكرة حديقة الحيوان 

أما عن سعر التذكرة ، فلن يتم تحديدها حتى الآن ، لكن بالتأكيد ستكون فى متناول جميع فئات المجتمع،  وصرح علاء فاروق وزير الزراعة،  ان سعر التذكرة لن تصل لسعر 400 جنيهًا. 

موعد افتتاح حديقة الحيوان 

وأضاف وزير الزراعة خلال تصريحات له،  أن حديقة حيوان الجيزة سيتم افتتاحها رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء عمليات التطوير الشامل والتحديث التي تشهدها الحديقة حاليًا.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعميم نموذج التطوير الناجح لحديقة الجيزة على باقي الحدائق الحيوانية في المحافظات الأخرى، بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية راقية تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال

حديقة الحيوان حديقة الحيوان بالجيزة سعر تذكرة حديقة الحيوان تطوير حديقة الحيوان حديقة الأورمان موعد افتتاح حديقة الحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

تنسيق الجامعات 2025

طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم

ترشيحاتنا

زيت السيارة

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

فولكس فاجن

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

العنب الاحمر

يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

بالصور

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

زيت السيارة
زيت السيارة
زيت السيارة

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

العنب الاحمر
العنب الاحمر
العنب الاحمر

عشبة خارقة تمنع أمراض القلب والهضم والمخ.. اكتشفها

القلب
القلب
القلب

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد