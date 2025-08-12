باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

يتبقي على افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أقل من شهر حيث أنه من المنتظر أن يتم افتتاحها خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد فترة كبيرة من الإغلاق وذلك كما أعلنت الشركات المطورة ، وتشمل الخطة أيضًا تطوير حديقة الأورمان بالجيزة ، كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.



ويتسأل المواطنون كيف ستكون حديقة الحيوان بالجيزة وماهى أهم معالم التطوير ، وهل ستزيد سعر التذكرة ويصل سعرها إلي 400 جنيهًا كما انتشرت بعض الأنباء ، وهذا ماسيجيب عليها التقرير التالي...



تطوير حديقة الحيوان

ويستهدف برنامج التطوير تحويل الحديقة إلى نموذج يجمع الترفيه بالتثقيف مع الحفاظ على طابعها التاريخي والمعماري، شمل تحديث البنية التحتية، وتطوير بيوت الحيوانات، وتحسين مرافق الزائرين، فضلًا عن ترميم ثمانية معالم أثرية بارزة منها كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي، الجبلاية، والمتحف الحيواني.



وتأتي أهم معالم التطوير كما يلي...

- سيتم ربط الحديقتين، الحيوان والأورمان، بالجيزة بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار ، كما

ستتم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع المعالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ، أيضا يتم استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس).

كما سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.

- تشمل الأنشطة التفاعلية إطعام الحيوانات، وجولات تعليمية مع مربي الحيوانات ، فضلًا عن استيراد عدد من فصائل الحيوانات غير الموجودة بالحديقة وزيادة أعدادها من 71 إلى 186 فصيلًا ، وعرض الحيوانات بطرق مختلفة حيث سيتم إطلاقها فى بيئة مناسبة لها ، وليس فى أقفاص.

- إنشاء خيمة للطيور حتى يستطيع الزائر التعامل معها

.

- الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لـ8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزها كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني.

- إنشاء فندق "Giza Zoo Safari Glamping"، الذي يوفر تجربة إقامة فريدة تجمع بين الطبيعة والرفاهية

- إنشاء Zoo Antique Bazaar"، وهو سوق متخصص يعرض تحفًا وتذكارات مصنوعة يدويًا.

سعر تذكرة حديقة الحيوان

أما عن سعر التذكرة ، فلن يتم تحديدها حتى الآن ، لكن بالتأكيد ستكون فى متناول جميع فئات المجتمع، وصرح علاء فاروق وزير الزراعة، ان سعر التذكرة لن تصل لسعر 400 جنيهًا.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

وأضاف وزير الزراعة خلال تصريحات له، أن حديقة حيوان الجيزة سيتم افتتاحها رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء عمليات التطوير الشامل والتحديث التي تشهدها الحديقة حاليًا.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعميم نموذج التطوير الناجح لحديقة الجيزة على باقي الحدائق الحيوانية في المحافظات الأخرى، بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية راقية تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال