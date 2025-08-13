هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح

بعد إغلاق دام لأكثر من عام (نحو 18 شهرا)، تستعد حديقة حيوان الجيزة، التي تعد واحدة من أقدم وأشهر حدائق الحيوان في العالم، لفتح أبوابها من جديد أمام الجمهور في شهر سبتمبر المقبل، بحلة جديدة وتطوير شامل يهدف إلى إعادتها إلى مكانتها المرموقة.

هذا التطوير، الذي يجري وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لم يقتصر على مجرد التحديث الشكلي، بل يهدف إلى تحويل الحديقة إلى وجهة ترفيهية وتعليمية متكاملة.

ومع اقتراب موعد الافتتاح، تتزايد التساؤلات بين المواطنين حول تفاصيل هذا المشروع الضخم، وأهم معالم التغيير التي ستشهدها الحديقة، وحقيقة الأنباء المتداولة حول ارتفاع أسعار التذاكر، وهل ستزيد سعر التذكرة ويصل سعرها إلى 400 جنيه.

يتبقى على افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أقل من شهر ومن المنتظر أن يتم افتتاحها خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد فترة كبيرة من الإغلاق وذلك كما أعلنت الشركات المطورة ، وتشمل الخطة أيضًا تطوير حديقة الأورمان بالجيزة ، كما سيتم ربط الحديقتين عبر نفق حديث، ما يتيح للزوار التنقل بسهولة بينهما والاستمتاع بتجربة متكاملة تجمع بين الحياة البرية والطبيعة الخلابة.

يستهدف برنامج التطوير تحويل الحديقة إلى نموذج يجمع الترفيه بالتثقيف مع الحفاظ على طابعها التاريخي والمعماري، وشمل تحديث البنية التحتية، وتطوير بيوت الحيوانات، وتحسين مرافق الزائرين، فضلًا عن ترميم ثمانية معالم أثرية بارزة منها كوبري إيفل، والقاعة اليابانية، والقاعة الملكية، وجزيرة الشاي، والجبلاية، والمتحف الحيواني.

أهم معالم التطوير

- ربط الحديقتين، الحيوان والأورمان، بالجيزة بنفق لتوفير تجربة سلسة وشاملة للزوار ، كما ستتم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لجميع المعالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ، أيضا يتم استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس).

كما سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.

- تشمل الأنشطة التفاعلية إطعام الحيوانات، وجولات تعليمية مع مربي الحيوانات ، فضلًا عن استيراد عدد من فصائل الحيوانات وزيادة أعدادها من 71 إلى 186 فصيلًا ، وعرض الحيوانات بطرق مختلفة حيث سيتم إطلاقها فى بيئة مناسبة لها ، وليس فى أقفاص.

- إنشاء خيمة للطيور حتى يستطيع الزائر التعامل معها.

- الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي لـ8 معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة ومن أبرزها كوبرى إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني.

- إنشاء فندق "Giza Zoo Safari Glamping"، الذي يوفر تجربة إقامة فريدة تجمع بين الطبيعة والرفاهية.

- إنشاء Zoo Antique Bazaar"، وهو سوق متخصص يعرض تحفًا وتذكارات مصنوعة يدويًا.

سعر تذكرة حديقة الحيوان

لن يتم تحديدها حتى الآن، لكن ستكون فى متناول جميع فئات المجتمع، وصرح علاء فاروق وزير الزراعة، أن سعر التذكرة لن يصل إلى 400 جنيه.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

وأضاف وزير الزراعة أن حديقة حيوان الجيزة سيتم افتتاحها رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء عمليات التطوير الشامل والتحديث التي تشهدها الحديقة حاليًا.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تعميم نموذج التطوير الناجح لحديقة الجيزة على باقي الحدائق الحيوانية في المحافظات الأخرى، بما يضمن تقديم تجربة ترفيهية وتعليمية راقية تتماشى مع المعايير العالمية.