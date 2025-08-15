ما هو سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بعد افتتاحها؟

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لفتح أبوابها مجددًا أمام الزوار في سبتمبر 2025، بعد إغلاق ضمن خطة تطوير شاملة بدأت منذ عام 2023، وشملت تحديث المرافق وإضافة العديد من الأنشطة والخدمات الترفيهية والتعليمية.

ويؤكد المسؤولون أن النسخة المطورة من الحديقة ستكون واجهة حضارية لمصر، تعكس تاريخها العريق، وتقدم تجربة عالمية بطابع مصري أصيل.

موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025

أعلن الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة الحيوان ستستقبل الجمهور رسميًا في سبتمبر 2025، أي قبل نهاية العام الجاري.

ومن المقرر أن يشمل الافتتاح مشروعًا متكاملًا يربط حديقة الحيوان وحديقة الأورمان عبر نفق حديث، مما يسهل على الزوار الانتقال بينهما والاستمتاع بجولة متكاملة تجمع بين الطبيعة والحياة البرية.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان بعد التطوير

رغم ما تردد مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصول سعر التذكرة إلى 400 جنيه، نفى وزير الزراعة هذه الشائعات مؤكدًا أن هذا الرقم غير صحيح، وأن السعر النهائي لم يتم تحديده بعد، لكنه سيكون مناسبًا للجميع وفي متناول كافة الفئات.

وأوضح أن الهدف هو إتاحة الحديقة لكل طبقات المجتمع دون استثناء، بما يعزز دورها الترفيهي والتعليمي.

تصريحات إدارة الحديقة حول الأسعار

أكد أليان هيوسكو، مدير حديقة الحيوان والأورمان، أن الأسعار بعد التطوير ستراعي جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن فلسفة التطوير تقوم على جعل الحديقة مساحة متاحة للجميع، مع الحفاظ على جودة التجربة والخدمات المقدمة،, وأكد أن التذاكر لن تكون باهظة، ولن يُحرم أحد من زيارة الحديقة بسبب التكلفة.

أبرز ملامح التطوير في حديقة الحيوان

شملت عملية التطوير إعادة تصميم بيوت الحيوانات وتحديث الممرات الداخلية مع الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي للمكان.

كما تم استحداث أنشطة تفاعلية مثل عروض حية لأسود البحر والطيور والفيلة، إضافة إلى إنشاء قبة زجاجية لعرض حيوان الميركات، وتجربة مشاهدة أفراس النهر تحت الماء، وتوفير فرصة لإطعام الحيوانات، وتنظيم جولات تعليمية مع المربين.

زيادة عدد فصائل الحيوانات

تم استيراد أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات، ليرتفع عدد الفصائل من 71 إلى 186 فصيلًا، مع تطبيق أسلوب العرض المفتوح في بيئة طبيعية بدلًا من الأقفاص التقليدية.

كما تم إنشاء خيمة خاصة للطيور تتيح للزوار التفاعل المباشر معها، إضافة إلى تجربة عرض الليمور حلقي الذيل من مدغشقر.

الحفاظ على المعالم التاريخية

حرصت أعمال التطوير على الحفاظ على 8 معالم أثرية وتاريخية داخل الحديقة، أبرزها كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي، الجبلاية، والمتحف الحيواني، بما يضمن استمرار القيمة التراثية للمكان إلى جانب التحديثات الحديثة.

مشروعات جديدة داخل الحديقة

تتضمن الخطة إنشاء فندق "Giza Zoo Safari Glamping" الذي يجمع بين الإقامة الفاخرة وسط الطبيعة، وسوق "Zoo Antique Bazaar" المتخصص في بيع التحف والتذكارات المصنوعة يدويًا، ما يضيف بُعدًا اقتصاديًا وسياحيًا للحديقة.

دمج حديقة الأورمان مع حديقة الحيوان

يعتبر ربط الحديقتين عبر نفق حديث خطوة استراتيجية تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين النباتات النادرة والحياة البرية، مما يضع الموقع على خريطة السياحة العالمية كمقصد ترفيهي وتعليمي متميز.

عودة حديقة الحيوان لمكانتها

مع اقتراب موعد الافتتاح، ينتظر الجمهور عودة حديقة الحيوان بالجيزة كمركز جذب سياحي وثقافي، يقدم تجربة فريدة من نوعها، ويعكس مدى التطور الكبير الذي شهدته، مع التزام كامل بتقديم أسعار تذاكر مناسبة تجعلها في متناول الجميع.